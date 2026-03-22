Álvaro Uribe acusa a Petro y Cepeda de instigar el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

El expresidente colombiano Álvaro Uribe - Europa Press/Contacto/LongVisual

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha insinuado que el actual mandatario, Gustavo Petro, y el candidato de su partido a sucederlo, Iván Cepeda, serían quienes instigaron el asesinato del precandidato presidencial conservador Miguel Uribe.

"La Fiscalía presenta como una evidencia incontrastable que quien ordenó el asesinato de Miguel Uribe fue la Nueva Marquetalia. ¿Y dónde están los instigadores? ¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuánto instigó Cepeda?", afirmó Uribe en redes sociales.

Asimismo, Uribe ha señalado a los dos políticos de izuierda por gestionar que los dirigentes guerrilleros 'Jesús Santich' e 'Iván Márquez' "gozaran de impunidad" en Venezuela.

"¿Dónde está Cepeda, qué sacó para que gozaran de impunidad del país para Venezuela a 'Santrich' y a 'Iván Márquez'? Por favor, compatriotas, el país no puede seguir siendo entregado al terror", apuntó.

En respuesta, Cepeda ha emplazado a Uribe presentar en sede judicial las pruebas que respalden sus acusaciones. "En atención a sus recientes declaraciones, le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra, en relación con el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe", planteó.

Ante la gravedad de las afirmaciones de Álvaro Uribe, éstas "no pueden quedar en el terreno de la insinuación ni de la descalificación pública". "Colombia merece verdad, rigor y respeto por la vida democrática, no la propagación de señalamientos sin sustento ni la incitación al odio en el debate electoral y político", ha remachado Cepeda, quien se presenta como candidato presidencial del Pacto Histórico a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo.

El asesinato de Uribe Turbay el 11 de agosto de 2025 a manos de un adolescente de 15 años conmocionó al país y revivió en su imaginario colectivo recuerdos de épocas funestas, especialmente en las décadas de los 80 y 90, en las que la violencia y los asesinatos contra dirigentes políticos eran frecuentes.

Hasta nueve personas fueron detenidas por estos hechos. La investigación apunta a una red de sicarios como responsables de organizar el asesinato, cuyos motivos aún no están claros. No obstante, según una exclusiva de la revista 'Semana', 'El Viejo' habría confesado que detrás del atentado se encuentra Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC.