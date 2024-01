Un militar muerto y doce heridos tras un ataque atribuido al Clan del Golfo en el norte de Colombia

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos un militar ha muerto y otros doce han resultados heridos tras un ataque con explosivos en la madrugada de este miércoles atribuido al Clan del Golfo en el municipio antioqueño de Turbo, en el norte de Colombia.

Las víctimas forman parte Décima Séptima Brigada del Ejército, quienes estaban llevando a cabo maniobras en la vereda de Los Enamorados cuando han sido sorprendidos por miembros de la subestructura 'Juan de Dios Úsuga' del Clan del Golfo.

El fallecido es el soldado Luis Orlando Caballero. Entre los heridos --todos ellos estables, según las autoridades de Antioquia-- hay también dos suboficiales, de acuerdo con el comunicado emitido por el Ejército de Colombia, que adelanta que las maniobras en la zona continuarán.

"Esta acción terrorista atenta contra los Derechos Humanos y transgrede flagrantemente las disposición del Derecho Internacional Humanitario, haciendo uso de métodos de guerra no convencionales de forma indiscriminada", ha denunciado.

Por su parte, el Gobierno de Antioquia ha fijado una recompensa de 50 millones de pesos colombianos (unos 11.700 euros) para quien pueda ofrecer información sobre quien ya es el principal sospechoso del ataque, Wilder de Jesús Alcázar Morales.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Eduardo Martínez, ha enfatizado que van a poner precio a cada una de las cabezas de los responsables. "Eso es muy importante, porque eso nos ayuda a que la gente se motive para dar información", ha dicho en una entrevista para Blu Radio.

"Si no hay una recompensa, la comunidad no ofrece información, entonces por todo los cabecillas del Clan del Golfo, y no sólo por los cabecillas, lo ha dicho el señor gobernador por cualquier integrante, de manera directa o indirecta de ese clan estamos ofreciendo recompensa", ha adelantado Martínez.

Se trata del primer ataque de 2024 en Antioquia. El gobernador, Andrés Rendón Cardona, encabezó el martes el primer consejo de seguridad de su mandato para analizar la situación de orden público en las subregiones de Nordeste y Magdalena Medio y está previsto que este jueves participe en otro en el municipio de Andes.