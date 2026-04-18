El candidato oficialista de Colombia Iván Cepeda reta a la extrema derecha a mantener un debate "realmente democrático"

Archivo - El candidato oficialista colombiano Iván Cepeda - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del oficialismo colombiano a las elecciones del próximo mayo, Iván Cepeda, ha retado públicamente a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo De la Espriella, ambos identificados por el aspirante como representantes de la "extrema derecha", a participar en un debate centrado en propuestas y modelos de país alejado de falsedades y "agresiones" de cualquier tipo.

Así, Cepeda ha defendido la necesidad de trasladar la confrontación política a un terreno programático: "Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas (...) a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social", ha expresado en un comunicado compartido en redes sociales.

El aspirante presidencial ha remarcado que el momento político actual exige decidir entre proyectos contrapuestos de nación, en lo que ha descrito como una elección entre "profundizar el cambio social por la vida" o regresar a "un pasado de la acumulación rapaz que ha sumido al pueblo en la pobreza y la violencia".

En ese contexto, Cepeda ha criticado el tono de la campaña de sus adversarios y les ha instado a abandonar lo que ha calificado como prácticas de confrontación personal.

"Llegó la hora en la que vamos a pasar del cómodo ejercicio que han practicado la candidata Valencia y el candidato De la Espriella de calumniar, insultar y agredir, a debatir a fondo, al debate conceptual, argumentativo, estructurado, sobre ideas y propuestas", ha sentenciado.

El candidato del Pacto Histórico ha precisado además que cualquier eventual debate deberá organizarse bajo condiciones previamente acordadas. Según ha expuesto, estos incluirían el formato, el temario, los moderadores y el escenario. "No voy a prestarme a la manipulación mediática y a la política espectáculo", ha advertido.

Así las cosas, para garantizar esas condiciones, Cepeda ha anunciado que su campaña designará un equipo de compromisarios encargado de negociar los términos del eventual encuentro. El objetivo, ha añadido, es asegurar que "este ejercicio político sea realmente democrático".

Durante una intervención pública en Sumapaz, el aspirante ha vinculado también su propuesta política con la defensa del campesinado y las reformas agrarias en curso, algo que ha calificado como clave en las luchas rurales del país.

En ese sentido, ha aseverado que tras años de políticas adversas hacia estas comunidades, Colombia empieza a registrar avances en materia agraria, y ha adelantado que un eventual nuevo ciclo de gobierno progresista impulsaría una "Revolución Agraria" con mayor participación campesina en la toma de decisiones sobre el uso del suelo y el ordenamiento territorial.

Asimismo, ha anunciado la intención de avanzar en la creación de zonas de reserva campesina en San Bernardo, Pasca y Fusagasugá, con el objetivo de consolidar un corredor territorial que contribuya a la protección del páramo de Sumapaz y al fortalecimiento de la economía rural.

Este llamamiento a debatir en público llega un día después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, informase de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tiene "datos reales y concretos" de un posible plan para atentar contra el candidato del oficialismo a las elecciones del próximo mayo.

Ante tal información, el propio Cepeda ha garantizado que pedirá a las autoridades pertinentes detalles sobre esta cuestión que ha tildado de "seria" y "grave", si bien ha resaltado que "bajo ninguna circunstancia" va a abandonar su trabajo político ni la campaña electoral.