Cepeda denuncia a De la Espriella ante la Fiscalía de Colombia por recibir recursos públicos de salud como abogado

Iván Cepeda. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato oficialista a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, ha anunciado que presentará este martes una nueva denuncia contra el otro aspirante, Abelardo de la Espriella, en esta ocasión por cinco delitos económicos relacionados con la asesoría legal que prestó en 2018 a una entidad de salud intermediaria.

La denuncia apunta hacia el trabajo que De la Espriella ejerció como abogado de la ya extinta Saludvida, una Entidad Promotora de Salud (EPS) --empresas encargadas de gestionar los recursos de salud del Estado-- señalada por el presunto desvío de fondos públicos, así como a su jefe de campaña, Joaquín Gutiérrez.

En el centro del debate están unos 18.000 millones de pesos colombianos (4,4 millones de euros) de dinero público que habría recibido De la Espriella para defender a los directivos de Saludvida investigados, cuando ese dinero estaba destinado en exclusiva para atender las necesidades de los usuarios de esa EPS.

Cepeda ha denunciado en una comparecencia antes los medios desde Barranquilla que "hubo pagos de defensa jurídica con recursos públicos de la salud", lo que "sin duda constituye un delito grave" pues la actual legislación "es muy clara" en señalar no está permitido desviar estos fondos para asuntos jurídicos personales.

El candidato del Pacto Histórico ha recordado que 1,6 millones de usuarios de Saludvida se vieron afectados por la gestión de sus responsables, que menos de un año después de contratar a De la Espriella tuvieron que liquidar la empresa debido a las deudas que arrastraba, según informa la cadena Blu Radio.

Esta nueva denuncia ante la Fiscalía contempla delitos de corrupción, fraude procesal, administración desleal, y otros dos por peculado. Se suma así a la que ya presentó la semana pasada contra De la Espriella por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares, y que pretende elevar al Tribunal Penal Internacional (TPI).

Los colombianos acuden este domingo a las urnas en segunda vuelta para elegir entre dos propuestas de país diametralmente distintas. De la Espriella parte como favorito después de imponerse en la primera cita del 31 de mayo contra casi todos los pronósticos con el 43,7% de los votos frente el 40,9% logrado por Cepeda.