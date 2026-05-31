Abren las urnas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia

Carteles electorales en Colombia - Zoraida Diaz / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Este domingo a las 8.00 horas (15.00 horas en la España peninsular) han abierto las urnas para la votación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, con Iván Cepeda --izquierda-- y Abelardo de la Espriella --derecha-- como principales favoritos.

Todo apunta a que uno de los dos gobernará el país entre 2026 y 2030 y quienes lo elegirán serán los 41.421.973 colombianos censados y habilitados según la Registraduría. Hasta 40 millones podrán votar en suelo colombiano y 1,4 millones llevan votando una semana en el exterior.

En la papeleta hay 14 candidaturas, incluidas dos que ya no están en la carrera presidnecial tras adherirse a otras campañas: las de Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón, y la de Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata Zapata. El cierre de urnas está previsto para las 16.00 horas (21.00 horas en la España peninsular) y, como es tradición, desde las 18.00 horas del sábado rige el cierre de fronteras y la ley seca que prohíbe la venta y consumo de alcohol.

Para blindar las elecciones y evitar irregularidades, la Procuraduría ha anunciado el despliegue de más de 10.000 funcionarios de todo el Ministerio Público y el Ministerio de Defensa ha extremado las medidas de seguridad.

"408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estarán desplegados en todo el territorio nacional para proteger a los colombianos, prevenir el delito y garantizar la seguridad en cada región durante la jornada electoral", ha destacado el Ministerio.