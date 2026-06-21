Colombia.- Abren las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia

Elecciones en Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros / Vwpics

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este domingo a las 8.00 horas (15.00 horas en la España peninsular) han abierto las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia en la que el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda se disputan la Presidencia.

El presidente saliente, Gustavo Petro, ha emplazado a sus compatriotas a que "salgan a votar como sea" porque "existen todas las garantías" para ejercer este derecho. Asimismo, ha pedido "superar las dificultades territoriales" que puedan representar un obstáculo para depositar su voto.

"Yo votaré como siempre por la Libertad, la Vida y el Progreso. No vendo mi nación, mi tierra querida ni a mi pueblo que quiero libre y en paz", ha apuntado. "Voto por la espada de Bolívar que guíe siempre nuestra soberanía de verdad, nuestra independencia, la República que nos dejó y la unidad del pueblo hacia la felicidad. No voto por rey o tirano o manos ensangrentadas de la gente humilde de mi Patria verdadera", ha añadido.

La Procuraduría General de la Nación ha apelado a "acudir temprano a las urnas" para participar en la "fiesta democrática". "Sumémonos a la Paz Electoral. Que se respeten los resultados", ha planteado el organismo, que ha destacado además la labor de las fuerzas de seguridad durante la jornada electoral.

Por su parte, la Registraduría Nacional ha explicado que se han habilitado 122.016 mesas de votación a las que se puede acudir con la cédula de identidad física o digital para identificarse y votar. Estas mesas estarán abiertas desde las 8.00 horas (15.00 horas en la España peninsular) hasta las 16.00 horas (23.00 horas en la España peninsular).

Como es habitual, el Gobierno ha emitido el Decreto 0612/2026 con las medidas especiales para el proceso electoral, como el cierre de fronteras desde el sábado al lunes a las 12.00 horas.