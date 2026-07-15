La Administración De la Espriella reitera su interés en que Colombia forme parte del 'Escudo de las Américas'

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - MARCO RUBIO EN X

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, ha reiterado este miércoles ante el Gobierno de Estados Unidos el interés de la Administración entrante en Bogotá, liderada por Abelardo de la Espriella, de que el Estado colombiano forme parte de la coalición 'Escudo de las Américas'.

"Reiteramos el interés de Colombia en hacer parte del Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares, siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional", ha señalado Restrepo en un mensaje en redes.

El alto funcionario colombiano se ha pronunciado así tras haber mantenido un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al cual se ha referido como una de las citas "más importantes de La Patria Milagro" en Washington.

"Agradecimos el respaldo brindado por Estados Unidos al proceso de transición y al inicio de una nueva etapa en la relación entre nuestros países", ha explicado el jerarca colombiano.

Participando en el mismo los ministros de Defensa, Exteriores y Comercio, Industria y Turismo electos por la nueva Administración, cuya toma de posesión en Colombia está prevista para el próximo agosto, en la reunión han sido exploradas nuevas oportunidades para "ampliar" el comercio, atraer la inversión y dinamizar el desarrollo económico en el país sudamericano.

"Todo este trabajo responde a un compromiso con las familias colombianas, especialmente las más vulnerables", ha remarcado el vicepresidente entrante señalando que, a su juicio, "fortalecer la alianza con Estados Unidos significa generar más empleo, aumentar los ingresos de los hogares y acelerar la transformación social que Colombia necesita".

En esa línea, Restrepo ha defendido que "cuando una nación ofrece oportunidades y esperanza a su gente, también fortalece su democracia y evita que quienes buscan sembrar el miedo, la ilegalidad y la violencia encuentren espacio para amenazarla".

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha calificado a la reunión de "muy positiva", al tiempo que ha puesto de manifiesto el "interés" de Washington de "trabajar con el próximo Gobierno del presidente electo (en Colombia), Abelardo de la Espriella, para reforzar la cooperación en materia de seguridad y ampliar los lazos económicos".

Cabe recordar que la pasada semana, los países miembro de la coalición Escudo de las Américas emitieron una declaración conjunta en la cual expresaban su "profunda preocupación" ante las "declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente justificados, ponen en duda la integridad del proceso electoral" en Colombia, reclamando seguidamente una transición pacífica y ordenada tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de 21 de junio.

Dicho texto conjunto fue publicado poco después de que el inquilino saliente de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, volviera a insistir en que se manipularon actas de votación en el exterior durante el balotaje, reprochando a su vez al Consejo Nacional Electoral (CNE) el haberse negado a realizar el escrutinio correspondiente.

Petro ha venido denunciando fallos y manipulaciones desde la primera vuelta de los comicios presidenciales, de los cuales salió vencedor el ultraderechista Abelardo de la Espriella.