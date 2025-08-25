Alcalde de Cali denuncia amenazas de muerte por parte de disidencias de las FARC

COLOMBIA, 25 Aug (EUROPA PRESS)

Alejandro Eder, alcalde de la ciudad de Cali en Colombia, lanzó una alerta este domingo sobre un presunto plan orquestado por la Columna 'Jaime Martínez' del Estado Mayor Central (EMC) de la guerrilla de las FARC, liderada por alias 'Iván Mordisco', con la intención de asesinarlo. Esta acusación surge días después de un ataque contra una base militar en la misma ciudad, donde fallecieron seis personas y cerca de 80 resultaron heridas.

El mandatario local señaló en una entrevista con la emisora Caracol Radio que estaba al tanto de la amenaza desde hace semanas. "Los mismos terroristas que quieren asesinar al alcalde buscan seguir asesinando caleños", afirmó. Pese a estas adversidades, Eder se mantiene decidido a asegurar la protección en el municipio del Valle del Cauca, insistiendo en que continuará solicitando al gobierno nacional refuerzos de soldados y policías.

En un contexto similar, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, confirmó que también ella ha recibido amenazas por parte del mismo grupo guerrillero. A través de su cuenta en la red social X, agradeció a las fuerzas de inteligencia del Ejército y de la Policía colombianos por su protección. "La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad, seguiré firme, trabajando y cumpliendo con mi compromiso por Cali y el Valle", destacó Toro.

Los recientes eventos violentos, incluyendo el ataque en Cali y el derribo de un helicóptero de la Policía colombiana en Amalfi, Antioquia, que resultó en la muerte de doce policías y varios heridos, han sido atribuidos a diferentes facciones del Estado Mayor Central de las FARC. Este último incidente ha sido vinculado al Frente 36 de esta organización guerrillera. Las autoridades están en proceso de investigación para confirmar estas acusaciones y tomar las medidas correspondientes.