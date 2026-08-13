Aldeas Infantiles SOS prepara un plan para proteger a la infancia vulnerable tras el terremoto en Colombia

Aldeas Infantiles SOS prepara un Plan de Respuesta para proteger a la infancia vulnerable tras el terremoto en Colombia - ALDEAS INFANTILES SOS

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS se prepara un Plan de Respuesta ante Emergencias para proteger a la infancia vulnerable tras el terremoto que tuvo lugar este lunes en Colombia.

Según ha informado este jueves Aldeas Infantiles SOS, el Plan de Respuesta ante Emergencias, en el que trabaja en coordinación con las comunidades afectadas, las autoridades nacionales y locales, y las organizaciones de ayuda humanitaria del país, se centra especialmente en prevenir y abordar situaciones de separación familiar producidas a raíz del terremoto.

En concreto, su labor consiste en identificar, registrar y atender a los niños que hayan podido quedar solos o desprotegidos como consecuencia del caos y los daños generados por la emergencia.

Además, ofrece apoyo psicológico y psicosocial a niños, adolescentes y familias para ayudarles a afrontar el posible trauma que puede producir una vivencia como esta, y prevenir así problemáticas de salud mental como la angustia o el estrés agudo.

También facilita refugios temporales y artículos básicos a familias con niños que hayan tenido que abandonar sus hogares; garantiza agua potable, saneamiento y kits de higiene, especialmente en escuelas y otros espacios que estén funcionando como refugios; y apoya las necesidades alimentarias, con especial atención a lactantes y niños de corta edad.

Otra de las prioridades de Aldeas Infantiles SOS es la creación de espacios temporales de ocio y aprendizaje donde niños y niñas puedan recuperar sus rutinas, en la medida de lo posible, y garantizar su continuidad educativa, un elemento fundamental para la protección de la infancia en contextos de emergencia.

La organización desarrollará principalmente su labor en los departamentos de Chocó y Risaralda, donde se han registrado los mayores daños, Valle del Cauca y Quindío, así como en las comunidades cercanas a las sedes de sus programas.

Aldeas Infantiles SOS lleva más de 50 años acompañando a la infancia y fortaleciendo a las familias vulnerables en Colombia, donde tiene presencia desde 1971. La organización cuenta con 10 programas en 18 municipios, muchos de ellos pertenecientes a zonas geográficas afectadas por los terremotos, entre ellos, Chocó, Valle del Cauca y Quindío.

HOGAR CON VÍNCULOS AFECTIVOS

A través de sus Programas de Protección ofrece a menores que han perdido el cuidado parental un hogar en el que cuenten con los vínculos afectivos que necesitan para crecer sintiéndose queridos y protegidos. Una labor que la organización mantiene cuando estos niños cumplen la mayoría de edad, ya que continúa apoyándoles hasta completar su emancipación desde sus Programas de Jóvenes.

Mediante sus Programas de Fortalecimiento Familiar apoya a familias en situación de vulnerabilidad para ayudarles a desarrollar sus capacidades parentales, prevenir la violencia y favorecer relaciones familiares más seguras. Además, desarrolla acciones de incidencia política con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.