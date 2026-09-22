Colombia anuncia la muerte del segundo cabecilla del grupo narcoparamilitar 'Los Pachenca'

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - Luisa Borja Luna/LongVisual via / DPA

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este martes la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias 'Cholo', supuesto 'número dos' de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como 'Los Pachenca', que operan principalmente en el norte del país.

De la Espriella ha señalado que se trata de un "golpe contundente" a este grupo, surgido de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que con el tiempo adoptaron la nomenclatura de ACSN, en un intento de presentarse ante la opinión pública como un actor político-militar, en lugar de una mera organización criminal.

'Cholo' ha muerto junto a otros seis integrantes de las ACSN en una operación de las fuerzas de seguridad, que se ha saldado además con otros seis fallecidos más cuyos cuerpos no han sido aún recuperados, tres detenidos y la confiscación de "abundante material de guerra", según ha destacado en un mensaje en redes sociales.

"Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas de esta organización criminal", ha celebrado De la Espriella, quien se ha referido a 'Cholo' como "segundo cabecilla y financiero" de esta organización, así como responsable de organizar los traslados del narcotráfico hacia Centroamérica.

"Perdieron a uno de sus principales cabecillas, les golpeamos las finanzas y les arrebatamos un poderoso arsenal", ha remarcado el mandatario colombiano. "Cuando el Estado se decide, los criminales siempre caen", ha celebrado De la Espriella, que ha acusado al anterior gobierno de connivencia con este tipo de grupos armados.

"Ahora, derrotados y acorralados, pretenden aterrorizar a la población con un paro armado. No lo voy a permitir", ha advertido De la Espriella, quien ha dirigido ahora el punto de mira en Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', considerado el jefe de las ACSN. "Los vamos a mandar al infierno en una bolsa", ha dicho alterado.

Por su parte, la gobernadora de Magdalena, María Margarita Guerra, ha afirmado que la región se ha levantado sin noticias del paro armado a pesar de los incidentes, incluida la quema de vehículos y bloqueos, del día anterior en respuesta a la muerte de 'Cholo'.

"En estos momentos no hay paro armado", ha aseverado en una entrevista para Blu Radio, en la que ha explicado que el gobierno central ha dado orden de restablecer cuanto antes las comunicaciones, después de que las principales vías que comunican la capital, Santa Marta, con el resto del norte de la región fueran vandalizadas.

En el día de ayer, la Troncal del Caribe, una importante ruta que conecta el norte del país desde Antioquia a La Guajira, fue escenario de bloqueos con algunos autobuses incendiados, si bien Guerra ha informado de que el último de ellos fue retirado durante esta madrugada y la vía está ya "cien por cien" desbloqueada.