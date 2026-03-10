Colombia confirma la muerte del jefe del Frente 18 de las disidencias, alias 'Ramiro', en una bombardeo

Archivo - Imagen de archivo de un militar colombiano. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Colombia han confirmado este martes la muerte de Erlinson Echavarría Escobar, alias 'Ramiro', jefe del Frente 18 de las disidencias de las extintas FARC, en un bombardeo sobre el municipio de Ituango, en el norte del país.

En el operativo han caído otros seis integrantes de esta estructura armada, aliada de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) que comanda Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', y ha sido detenida la hermana de 'Ramiro'.

Se trata de un "contundente resultado" sobre las disidencias de 'Mordisco' que operan en Antioquia y contra un 'Ramiro' con más de 22 años de pasado criminal y varias órdenes de arresto por delitos tales como extorsión, homicidio, posesión ilegal de armas, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y terrorismo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha destacado que es el decimosexto bombardeo que ordena contra grupos armados. "Hay siete personas que murieron. Se recogen armas", ha detallado en sus redes sociales, donde ha detallado que entre las actividades ilegales del Frente 18 se encuentra la minería ilegal de oro.

"La violencia cesa si salimos de las economías ilícitas. La paz se logra si deciden salir de las economías ilícitas y ayudan a transformar el territorio para el progreso del pueblo excluido", ha declarado.

Se trata del tercer bombardeo del Ejército en lo que va de año contra grupos armados, después del lanzado contra posiciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Catatumbo, y de las disidencias de 'Mordisco' en Guaviare, donde cayeron ochos de sus integrantes.

En las últimas horas, el comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López, ha cifrado en 1.590 los integrantes de estos grupos armados abatidos en operaciones del Ejército en lo que va de año, así como en 55 las toneladas de cocaína requisadas. "Seguimos protegiendo a Colombia", ha enfatizado.

Asimismo, en el último día se ha conocido la detención en menos de 72 horas de dos hermanos de 'Iván Mordisco', Andrés y Juan Gabriel Vera Fernández, conocidos como 'Conejo' y 'La Jota', respectivamente.