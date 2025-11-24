Colombia investiga los supuestos vínculos de funcionarios de seguridad con las disidencias de 'Calarcá'

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha anunciado la apertura de una investigación sobre los supuestos vínculos del general del Ejército Juan Miguel Huertas y el funcionario de Inteligencia Wilmar Mejía con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comandadas por Alexánder Mendoza, alias 'Calarcá'.

De acuerdo con una investigación de Caracol Radio, Huertas y Mejía habrían propuesto la creación de una empresa de seguridad ficticia para permitir al grupo armado saltarse controles de seguridad, el trasiego de armamento y la movilidad de guerrilleros, especialmente de aquellos con órdenes de detención.

La trama se sustenta en el contenido de varios ordenadores incautados al propio 'Calarca' durante un control del Ejército en julio de 2024, en el que también se hallaron armas y dinero. Varias personas fueron detenidas, entre ellas el propio líder guerrillero, aunque poco después liberadas por orden de la Fiscalía.

El ministro Sánchez ha calificado de "delicado" este trabajo periodístico de Caracol Radio y ha prometido que se tomarán las decisiones oportunas una vez finalicen las investigaciones. "Ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la fuerza pública", ha remarcado en un extenso mensaje en su cuenta de X.

"El Ministerio de Defensa no permitirá, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción, ilegalidad o traición a la patria por parte de miembros activos, retirados o de cualquier funcionario del sector", ha enfatizado, advirtiendo de que "la cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará".

En ese sentido, se ha referido a 'Mordisco' y 'Calarcá' como "criminales" y ha prometido que "serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia", pues aunque en el caso del segundo hay una orden de detención suspendida como parte de las negociaciones de paz, "ello no constituye un salvoconducto para delinquir".

Por su parte, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus, ha afirmado este lunes no estar al corriente del contenido de lo que denuncia el reportaje de Caracol Radio. "Él lo niega" y "además yo también presumo su inocencia", ha dicho en declaraciones a Blu Radio.

'Calarcá' es comandante del bloque Jorge Briceño de las divididas disidencias del Estado Mayor Central de las FARC. A diferencia de la facción de 'Mordisco' --contra la que el Ejército lleva a cabo una confrontación total--, la suya ha dado teóricas muestras de querer una salida negociada con el Gobierno.

LAS OTRAS CONVERSACIONES QUE APUNTAN A FRANCIA MÁRQUEZ

Asimismo, el contenido de otras conversaciones versarían sobre el supuesto papel de intermediaria de la vicepresidenta, Francia Márquez, en la supuesta financiación de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de 'Iván Mordisco' a la campaña del presidente, Gustavo Petro, aunque sin ahondar en detalles de cómo se produjo.

Márquez ha salido al paso de estas informaciones "malintencionadas" en una nota en la que ha negado cualquier tipo de relación con "criminales", al mismo tiempo que ha señalado que quienes lo afirmen deberán "demostrarlo ante la Justicia".

"No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia con otros delincuentes", ha dicho en referencia a esas conversaciones de 'Mordisco' con otros guerrilleros.

No es la primera vez que 'Mordisco', cuyo nombre es Néstor Vera Fernández, dice haber apoyado la campaña de Petro. En marzo de 2024, en plena ruptura del diálogo con el Gobierno, el líder armado incidió en esta versión tras ser tildado de narcotraficante "vestido de revolucionario" por el presidente colombiano.