Cuatro militares muertos y dos heridos por un ataque con drones en el norte de Colombia

Militares colombianos durante un ejercicio conjunto con EEUU, en imagen de archivo - Ssgt Peter Martinez/U.S. Army / Zuma Press / Europ

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro militares han muerto y otros dos han resultado heridos por un ataque con drones explosivos en el norte de Colombia, según ha confirmado el presidente del país, Abelardo de la Espriella.

El mandatario ha anunciado en sus redes sociales este balance de víctimas por un ataque que ha tenido lugar en el municipio de Tibú, en el departamento del Norte de Santander.

Así ha lamentado que "cuatro héroes de nuestra patria fueron asesinados cobardemente por narcoterroristas", trasladado sus condolencias a los familiares de los soldados caídos y manifestado su "solidaridad y deseos de pronta recuperación" a los dos heridos.

De la Espriella ha señalado que ha dado orden de "desplegar toda la capacidad de inteligencia, investigación y operación de la Fuerza Pública para perseguir, ubicar y llevar ante la justicia" a los autores del ataque.

Fuentes militares citadas por Caracol Radio apuntan como presuntos responsables a las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la ofensiva militar que empezó hace 21 meses en el Catatumbo para despejar la región de la presencia del ELN y disidencias de las FARC.