El Ejército de Colombia confirma el secuestro de 39 personas por parte del ELN en Chocó

Archivo - Imagen de recurso de un guerrillero del ELN. - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Colombia ha denunciado este martes el secuestro de 39 personas, entre las que se encuentran dos menores de edad, a manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una carretera que conecta los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato, en departamento noroccidental de Chocó.

Las autoridades han expresado su rechazo ante lo ocurrido y han informado de que ya trabajan con la Policía para poner en marcha las operaciones militares oportunas y lograr ubicar a los responsables y la pronta liberación de las víctimas.

"Exigimos al ELN respetar la vida e integridad de las personas secuestradas y proceder a su liberación inmediata e incondicional", ha reclamado el Ejército en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Las personas que han sido retenidas por la guerrilla viajaban en dos autobuses cuando fueron interceptados la pasada madrugada por hombres armados, bloqueando la vía. Las autoridades acudieron al lugar de los hechos, donde fueron emboscados por miembros del Frente Manuel Hernández 'El Boche' del ELN, informa la cadena Caracol Radio.

"Durante el despliegue de las tropas, se presentó una nueva acción terrorista, la activación de una carga explosiva y posterior combate con este grupo criminal", ha relatado el Ejército, antes de confirmar que como resultado han muerto dos militares --identificados como Elibert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo-- y otros cinco han resultado heridos.

La autoridad militar, que mantiene el operativo para liberar a los civiles retenidos, ha calificado lo sucedido de "cobarde acción", en un comunicado en la que denuncia "una violación de los Derechos Humanos y una infracción del Derecho Internacional Humanitario, al atentar contra la vida e integridad" de sus efectivos en el ejercicio de sus funciones.

Así, ha trasladado sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y ha informado de que se han activado "los protocolos institucionales y el acompañamiento integral a la familia, brindando apoyo permanente en este difícil momento".

"Con la intención de mitigar cualquier otra acción terrorista, se mantienen despliegues y operaciones orientadas a restablecer la normalidad en este tramo vial, garantizar la seguridad de quienes transitan por él y contrarrestar las intenciones criminales", ha indicado el Ejército.