De la Espriella aventaja a Cepeda en dos puntos en las elecciones de Colombia con el 62% escrutado

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella (archivo) - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, avanza como la alernativa más votada en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia celebrada este domingo con un 44,21% de votos, por delante del candidato del Pacto Histórico --izquierda--, Iván Cepeda, que lograría un 41,01% de votos, según el 62,64% del escrutinio ya publicado.

La Registraduría ha publicado estos datos que incluyen 6.053.153 votos para De la Espriella, mientras que Cepeda, apoyado por el presidente saliente, Gustavo Petro, logra 5.615.891 votos. De confirmarse estos porcentajes, ambos se disputarán la Presidencia en la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 21 de junio.

Por su parte, la candidata de Centro Democrático, Paloma Valencia, conservadora que cuenta con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), cosecha el 6,62% de los sufragios, seguida de lejos por una de las alternativas del centro político Sergio Fajardo, con el 4,04% de los votos.

Las autoridades electorales colombianas han apuntado a que ya habrá un resultado fiable para las 18.00 horas (1.00 horas del lunes en la España peninsular).

Las urnas se han mantenido abiertas entre las 8.00 horas (15.00 en la España peninsular) y las 16.00 horas (23.00 en la España peninsular). De la Espriella y Cepeda son los principales favoritos en esta votación.