De la Espriella ordena detener el proceso de transición con el "gobierno corrupto" de Gustavo Petro

Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha dado indicado este martes a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, que suspenda de "manera inmediata" el proceso de transición con el "gobierno corrupto" de Gustavo Petro.

"Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", ha anunciado De la Espriella en redes sociales.

"Mi deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", ha indicado el presidente electo.

De la Espriella ha anunciado que a lo largo de este martes irá dando más información a través de sus redes sociales "para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión" y las medidas que adoptará de inmediato.

A la espera de más detalles, Restrepo ya ha dejado entrever que tras esta decisión está la insistencia del aún presidente Gustavo Petro en defender la teoría del fraude electoral y ha remarcado que "nadie tiene derecho" a cuestionar la legitimidad de Abelardo de la Espriella.

"Casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país (...) La democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respetan", ha expresado el vicepresidente electo en redes sociales, desde donde ha aclarado que esta decisión "no detiene" el trabajo de transición.

"Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar. Colombia merece la verdad, transparencia total y rendición de cuentas", ha dicho.

En las últimas horas, Gustavo Petro ha vuelto a utilizar la teoría de fraude electoral para no reconocer a De la Espriella como ganador en la segunda vuelta de las presidenciales del 21 de junio, esgrimiendo "evidencias" tales como la financiación extranjera. "Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda", dijo del candidato del oficialismo y ahora senador electo.