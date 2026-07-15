El expresidente Juan Manuel Santos insta a De la Espriella a seguir con el acuerdo de paz en Colombia

Archivo - El ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos, durante un acto en México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente colombiano y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos ha pedido este miércoles al presidente electo Abelardo de la Espriella que continúe con la aplicación y no sabotee el acuerdo de paz, firmado en 2016 por su Gobierno como una política de Estado, después de que este haya anunciado el fin a la figura del comisionado de paz, que pasará ahora a llamarse comisionado de seguridad.

"Quiero aprovechar para hacer un llamado respetuoso, pero firme, al Gobierno entrante, para que retome el camino de la implementación. No como un legado de un Gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos", ha afirmado Santos en un foro en Bogotá con motivo de los 10 años del acuerdo de paz.

En un momento en el que el nuevo mandatario ha empezado a desmantelar las instituciones que aplican el acuerdo de paz, Santos ha calificado de "absolutamente falso" que la situación de seguridad en Colombia se deba al acuerdo firmado por el Ejecutivo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que puso fin a uso fin a décadas de un conflicto interno.

"El acuerdo no creó las disidencias ni fortaleció a las bandas criminales. (...) Culpar al acuerdo por accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad, y sobre todo ignorar que lo que permite cerrarle el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo", ha afirmado, para avisar de que el fracaso "no es del acuerdo", sino de "quienes han impedido que se implemente de manera integral".

Estas declaraciones llegan cuando De la Espriella ha anunciado la eliminación de varias consejerías y agencias de la Presidencia para evitar la "duplicidad de funciones y el despilfarro", poniendo cerco a las entidades que trabajan en la aplicación del acuerdo.

Igualmente ha cuestionado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano creado por el acuerdo que administra justicia transicional, que por el permiso que le otorgó a finales de junio a Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', para que viajara a España a pesar de que solo días antes había ratificado la sentencia en su contra como antiguo líder de las FARC.

A este respecto, Santos ha defendido las entidades vinculadas al acuerdo incidiendo en que el ejemplo de la JEP "no tiene precedentes en el mundo". "Máximos responsables reconociendo públicamente crímenes atroces, delitos que por décadas habían quedado en la impunidad", ha indicado.

LONDOÑO ADVIERTE DE LOS MENSAJES DE ODIO

Por su parte, el último comandante de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', ha reiterado su voluntad de trabajar con el nuevo Gobierno y ha instado a evitar los "discursos incendiarios", pues "eso agudiza más la polarización" a la que cierto sectores están dispuestos a llevar a los colombianos.

"No debemos dejarnos llevar. Sí hay que confrontar las ideas y las propuestas, pero la forma es muy importante", ha apuntado Londoño, en el mismo acto celebrado en Bogotá, con motivo del décimo aniversario el próximo mes de noviembre de los acuerdos de paz que se ratificaron en La Habana en 2016.

Londoño ha advertido de que esa "estigmatización" y los "mensajes de odio" que las futuras autoridades colombianas vienen lanzando hacia quienes están "comprometidos con la paz y con los Derechos Humanos" pone en peligro la vida de aquellas personas que decidieron dejar las armas y someterse a los acuerdos.

"La vida de todos los firmantes está en peligro en este momento con esos mensajes de odio", ha puesto de relieve Londoño, quien también ha sido objeto de los ataques del presidente electo, Abelardo de la Espriella.