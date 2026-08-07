Felipe VI y De la Espriella escenifican la relación de "fraternidad" de España y Colombia

El Rey Felipe VI, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, junto al presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella. - CASA REAL

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha mantenido este viernes un encuentro con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acompañado del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, antes de la toma de posesión del nuevo presidente, escenificando así una relación de "amistad y fraternidad" entre "dos pueblos hermanos", según ha indicado el jefe de la diplomacia española.

El encuentro, que ha tenido lugar en el Centro Cultural de Cali, ha durado en torno a una hora y tras él, el monarca se ha saludado con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien a continuación se reunía con De la Espriella. Dicho edificio en Cali, a partir de este 7 de agosto, se convertirá en la sede presidencial del nuevo mandatario en la capital del departamento del Valle del Cauca.

Posteriormente, el Rey y Albares asisten a la ceremonia de transmisión del mando presidencial, prevista para las 15.00 horas --hora local-- en el Arena USC de Cali, tras la cual emprenderán ambos el regreso a España.

Albares ha subrayado en declaraciones a los medios que para España todos los países de América Latina son "igualmente importantes" con independencia de factores como el color político de sus gobiernos, su tamaño o la presencia de empresas en el territorio. En este sentido, ha expresado en redes sociales su voluntad de trabajar estrechamente con su nuevo homólogo, el canciller Bula, para seguir profundizando en la cercanía entre ambas naciones.

Finalmente, Albares ha destacado el espíritu de "fraternidad iberoamericana" que marcará la colaboración con el nuevo ejecutivo colombiano, especialmente ante la cita diplomática de los días 4 y 5 de noviembre en la capital española.

Con esta, serán 24 las ocasiones en las que Felipe de Borbón represente a España en tomas de posesión de mandatarios iberoamericanos, pues viene ejerciendo este papel desde 1996, cuando aún era Príncipe de Asturias, tras encomendárselo su padre, el Rey Juan Carlos I.

Por su parte, Albares ha vuelto a integrarse en la delegación española después de no acompañar al jefe del Estado el pasado 28 de julio en la investidura de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, al coincidir con el último Consejo de Ministros del curso.