Mueren dos escoltas de un senador colombiano tras un ataque armado en el este de Colombia

Bandera de Colombia, en el Consulado de Colombia en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos escoltas del senador colombiano Jairo Castellanos, de la Alianza Verde, han muerto tras un ataque perpetrado por hombres armados contra una caravana de vehículos que se dirigía a recoger al político en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

"Él está bien, pero profundamente conmovido por el cruel asesinato de miembros de su esquema. La Policía y el Gobierno garantizarán su seguridad y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho", ha indicado el ministro del Interior colombiano, Armando Bennedetti, en redes sociales.

La caravana de vehículos, procedente del departamento de Norte Santander, se dirigía hacia el municipio de Yopal, donde el senador se encontraba en un mítin de campaña electoral. Los perpetradores se han llevado al asistente conductor y a un ingeniero con destino desconocido, mientras que también han robado una de las camionetas, según ha informado la emisora Caracol.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha confirmado en redes sociales que ha hablado por teléfono con el senador, a quien le ha expresado su solidaridad por "el atentado del cual fue víctima su esquema de seguridad y donde fallecieron dos de sus escoltas, quienes se transportaban entre Fortul y Tame en Arauca".

"He ordenado al ministro de Defensa y las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de otro de los vehículos donde también se transportaba cuatro integrantes de su equipo de trabajo, quienes se transportaban en Volkswagen Amarok de platón blanca de placas THZ-973 y dar captura a los responsables de este hecho", ha indicado.