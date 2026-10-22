Mueren ocho personas en un bombardeo del Ejército sobre posiciones del ELN en el suroeste de Colombia

Archivo - Imagen de archivo de militares colombianos. - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Colombia han bombardeado este jueves posiciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ubicadas en un área entre Cauca y Nariño, dejando al menos ocho muertos, en el que es el quinto ataque aéreo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella contra estos grupos desde su llegada al poder.

De la Espriella ha publicado un vídeo en redes sociales teatralizando la orden dada al ministro de Defensa, Eduardo Mora, para poner en marcha esta nueva operación. "¡En mi gobierno no hay tregua contra el terrorismo!", ha dicho, emplazando más tarde a la opinión pública para dar más detalles.

Mientras tanto, según algunos medios colombianos, el objetivo de esta operación, planificada desde hace más de cuatro semanas con el apoyo de la Inteligencia de Estados Unidos, era el Frente de Guerra Suroccidental del ELN, así como algunos de sus principales cabecillas como Neftalí Riascos Alegría, alias 'Marcos Pacífico'.

Desde hace un tiempo la región viene siendo escenario de un aumento de los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) que comanda 'Iván Mordisco' por el control de las rutas empleadas para el tráfico de drogas y la minoría ilegal, en especial a través del cañón del Micay.

A la espera de confirmación oficial, estas mismas fuentes aventuran que 'Marcos Pacífico' sería uno de los ocho fallecidos en esta operación, que también tenía como objetivo al 'número dos' del Frente de Guerra Suroccidental, Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, conocido como 'Chuki' o 'Elder'.

El Frente de Guerra Suroccidental cuenta con unos 470 hombres armados, según informes de las autoridades colombianas, distribuidos en dos compañías y tres frentes, uno de los cuales es el José María Becerra, comandado por el ya citado 'Marcos Pacífico', con 230 integrantes, siendo así el más numeroso.

Se trata del primer bombardeo en Nariño, en el marco de las operaciones que De la Espriella ha anunciado para combatir este tipo de grupos armados. Precisamente, el presidente colombiano dio comienzo a este tipo de ofensivas aéreas con una sobre el ELN en Guaviare el pasado 10 de agosto, apenas tres días después de jurar el cargo.

El último bombardeo data de dos semanas atrás, en la convulsa región del Catatumbo, en Norte de Santander, contra posiciones del Frente 33, una facción de la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de 'Calarcá'. En esta operación murieron cuatro personas, entre ellas un menor de edad.

La presencia cada vez mayor de menores de edad dentro de estos grupos armados, fruto de los reclutamientos forzados, es uno de los motivos esgrimidos por los detractores de este tipo de operaciones aéreas, a pesar de que tanto este como anteriores gobiernos insisten en que se realizan bajo un estricto protocolo.

A la espera de más información, los cinco bombardeos ordenados hasta la fecha por el presidente de la Espriella han dejado ya cerca de 60 fallecidos.