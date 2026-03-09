El Pacto Histórico de Gustavo Petro se erige en la principal fuerza del Senado de Colombia

Los colombianos emiten sus votos durante las elecciones al Congreso de 2026 en Ipiales, Colombia - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pacto Histórico, el movimiento político del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha impuesto este domingo en las elecciones al Senado, con 4,4 millones de votos, lo que supone cerca del 23% de los mismos, siete puntos porcentuales por encima del partido Centro Democrático. Ambos contarán además con las bancadas más numerosas en la Cámara de Representantes.

Los colombianos han votado este domingo la conformación de un Congreso que marcará los próximos cuatro años del sucesor de Petro, que se conocerá a partir del 31 de mayo, fecha de la primera vuelta de unas presidenciales, en las que ya se han cerrado todas las candidaturas tras las primarias celebradas en paralelo.

En el Senado, el Pacto Histórico ha sido como se preveía la fuerza más votada, seguido de Centro Democrático, como también se esperaba, aunque ninguno ha logrado una mayoría clara, por lo que nuevamente, como viene siendo tradición en la política del país, se antoja fundamental los acuerdos con formaciones más pequeñas.

Pacto Histórico lograría 25 escaños, cinco más que la pasada legislatura, así como casi dos millones de votos más con respecto a las pasadas elecciones. Centro Democrático ha logrado también mejores cifras y se queda con 17 asientos. El resto de fuerzas tradicionales, Partido Liberal, Alianza Verde, Partido Conservador, o Partido de la U, pierden espacio, aunque se mantienen como fuerzas a considerar.

La ultraderecha contará con una nueva fuerza en el Senado con los cuatro escaños que ha logrado el partido Salvación Nacional, respaldado por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

CÁMARA DE REPRESENTANTES

A diferencia de los resultados del Senado, los de la Cámara de Representantes se analizan por departamentos y ciudades. Debido a que varias formaciones han dejado listas cerradas en varias regiones, la tendencia vuelve a colocar a Pacto Histórico y Centro Democrático como las fuerzas más votadas.

En total son 182 asientos los que están en juego en estas legislativas, después de que hayan desaparecidos los asientos destinados a Comunes, que competirán como cualquier formación política, siendo además las últimas elecciones en las que se habilitarán los 16 escaños de paz creados por estos mismos acuerdos.

No obstante, no se conocerá la distribución total de la Cámara de Representantes hasta después de las presidenciales, ya que uno de estos escaños está reservado para el segundo candidato a la Vicepresidencia más votado.

Para Iván Cepeda, principal favorito para las presidenciales, estos resultados demuestran un respaldo de la ciudadanía al proyecto del Pacto Histórico. "Somos la principal fuerza política de Colombia, la más influyente, la que cuenta con la bancada más numerosa en Senado y Cámara", ha celebrado.

CARRERA PRESIDENCIAL

En paralelo, los colombianos han elegido en primarias a los tres últimos candidatos para las presidenciales, donde ya esperaban otros siete aspirantes, entre ellos Cepeda, que aspira a prolongar el proyecto progresista de Petro.

Tampoco ha habido sorpresas en la elección interna de este domingo y el uribismo ha elegido a Paloma Valencia como candidata, con más de 3,2 millones de votos, lo que supone el 45,7% de los emitidos en la consulta, erigiéndose en la tercera en liza de una terna formada por Cepeda, o De la Espriella.

La exalcadesa de Bogotá Claudia López ha logrado también un hueco en las próximas presidenciales, al igual que Roy Barreras, el otro candidato de la izquierda colombiana, aunque ambos con resultados mucho más discretos.