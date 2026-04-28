Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Joey Sussman - Archivo

Destaca la admisión en el TPI de su solicitud de una investigación contra alias 'Iván Mordisco' por crímenes de lesa humanidad

Pide una investigación para determinar si los explosivos que llegan a la zona del Cauca proceden de Ecuador

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha recalcado este lunes que en el país que lidera no existe un "caos de la seguridad como se anuncia", tras las últimas oleadas de ataques violentos que han acaecido en el suroeste colombiano dejando un saldo de más de veinte víctimas mortales.

"No hay un caos de la seguridad como se anuncia, que es el más bajo desde 1993", ha defendido el actual inquilino del Palacio de Nariño en una alocución presidencial en la cual se ha centrado en la salud y en la lucha contra el narcotráfico en el país.

En ella, Petro ha aludido a los referidos episodios de violencia que han sacudido en los últimos días al país, comparándolos con los "promedios" alcanzados con los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018) y de Iván Duque (2018-2022) tras el proceso de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el primero, una cifra que, ha considerado, "se mantiene en este momento".

"En esta fase de la violencia, es el narcotráfico, la cocaína y la economía ilícita del oro, por ajustes de cuentas, por guerras entre los grupos mafioso, el que tiene todavía la misma tasa de homicidios que los gobiernos que he nombrado después del proceso de paz", ha reiterado el mandatario sudamericano.

Poniendo el foco así en el ataque que tuvo lugar el sábado en la Vía Panamericana a la altura de Cajibío, en el departamento del Cauca, ubicado entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, Petro se ha referido al mismo como "terrorismo contra la población civil".

Seguidamente, ha reivindicado la importancia de que se investigue si los explosivos que fueron empleados en él procedían de Ecuador, ya que, ha anotado, en general, "los (explosivos) que le llegan a los frentes del Cauca de la 'Junta del Narcotráfico'" lo hacen desde ese mismo país andino.

Al respecto, Petro ha explicado cómo, a su juicio, dicha Junta del Narcotráfico' instrumentaliza a estructuras criminales en Colombia para la producción, transporte y exportación de cocaína, principalmente a través de rutas hacia Ecuador, ante las restricciones y controles reforzados de la Fuerza Pública y las operaciones de la propia Armada.

Por otra parte, ha avanzado que el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha admitido su denuncia preliminar contra el líder del Estado Mayor Central (EMC) de las antiguas FARC, alias 'Iván Mordisco', por "delitos de lesa humanidad", así como contra Iván Jacobo Idrobo, alias 'Marlon', y "todos los jefes de estos frentes que actúan en el Cauca".

"Estos frentes no son FARC, corrijan los lenguajes porque la historia no se violenta", ha insistido refiriéndose a los mismos como "simples grupos narcoterroristas", "narcos" o "traquetos".

A este respecto, el líder del Ejecutivo colombiano ha señalado que el jefe de los frentes del Cauca no es 'Iván Mordisco', sino una 'Junta del Narcotráfico' que, según ha advertido, estaría tratando de sabotear las próximas elecciones porque lo "único" que quiere es que "la extrema derecha gobierne a Colombia como en Ecuador", país vecino en el cual, ha asegurado, "crece el doble la tasa de homicidios de Colombia".

"Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha por miedo y usan a sus narcotraficantes", ha defendido Petro en esas mismas declaraciones.