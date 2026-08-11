Labores de rescate en zonas afectadas por el terremoto en Colombia - Europa Press/Contacto/COLPRENSA

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha celebrado en la noche de este martes que una mujer de 32 años ha sido rescatada con vida en la ciudad de Pereira, en el oeste del país, tras alrededor de siete horas de búsqueda por parte de efectivos desplegados en la zona.

"Hace pocos minutos, los Bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida", ha informado el jefe del Ejecutivo colombiano en un vídeo difundido en redes sociales.

Se trata de Daniela Andrea Largo Sánchez, quien ha sido encontrada bajo las ruinas de un hotel que colapsó, según ha precisado el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, en ese mismo mensaje de vídeo en el cual ha agregado que la misma ha sido rescatada tras siete horas de búsqueda por parte de los Bomberos.

A renglón seguido, De la Espriella ha indicado que, actualmente, son más de 40 las personas desaparecidas en la ciudad de Pereira, por causa del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió al país este lunes.

Por su parte, la alcaldía de la ciudad ha cifrado en 243 las personas rescatadas, 83 las fallecidas, 279 las trasladadas a clínicas y hospitales, 85 los heridos atendidos, 14 los animales rescatados y en 45 los desaparecidos. Todo ello mientras cerca de 300 rescatistas se encuentran operando en las calles de la ciudad.

RESCATES EN CALI E IMPORTANCIA DEL SILENCIO

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha informado del rescate con vida de cuatro personas a lo largo de la jornada de este martes, al tiempo que ha aseverado que todavía hay "tiempo para seguir trabajando para rescatar a la mayor cantidad de caleños posible".

Del mismo modo, el regidor ha insistido sobre la importancia y necesidad del "silencio absoluto" en las zonas afectadas en aras de "poder escuchar a las personas que permanecen atrapadas y lograr su rescate".

"Acatemos todas las indicaciones de los organismos de socorro. Cada minuto y cada acto de colaboración pueden marcar la diferencia para salvar más vidas", ha insistido Eder.