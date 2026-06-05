Colombia.- AMP2.- Confirmada la condena a 28 años de cárcel contra el hermano de Uribe por liderar un grupo paramilitar

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Colombia - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha confirmado la condena de 28 años y tres meses de cárcel contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado tras establecer que lideró el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.

El alto tribunal ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia, que en segunda instancia determinó que el menor de los hermanos del expresidente Álvaro Uribe era culpable de homicidio agravado, concierto para delinquir, y delitos de lesa humanidad, por su relación con el grupo paramilitar.

A Los 12 Apóstoles se le atribuyen cerca de 300 homicidios en la década de los 90 en el norte de la provincia de Antioquia. Durante aquellos años, la región experimentó un crecimiento de la presencia de la ya extinta guerrilla de las FARC, responsable del asesinato del padre de la familia Uribe, terrateniente y ganadera, con fincas en esa parte del país.

Por su parte, el expresidente se ha expresado sobre la condena "injusta" a su hermano. "Mi familia está muy abatida, yo creo con todo el respeto que es muy injusto", ha indicado para recalcar que la justicia ha señalado a distintas personas al frente del grupo de Los 12 Apóstoles.

"Primero dijeron que tenía un sacerdote que era el jefe, lo absolvieron, se murió. Después tuvieron muchos comerciantes presos. A todos los absolvieron, ninguno acusó a mi hermano. Y ahora parece que mi hermano es condenado por el asesinato de un conductor, cuando en el juicio un exagente de Policía responsable de ese asesinato acusó a un alcalde de haber conseguido los sicarios y nada tenía que ver eso con mi hermano", ha recalcado Uribe en un mensaje en redes sociales.

La Defensa de Santiago Uribe ha presentado un recurso extraordinario de casación buscando revertir una condena que ha considerado "injusta", alegando la necesidad de garantizar el debido proceso, si bien la Corte Suprema lo ha rechazado por "improcedente", impidiendo así cualquier recurso legal para apelar lo decidido por el fallo.