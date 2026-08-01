Diez heridos por la explosión de una coche bomba frente a una comisaría en el noreste de Colombia

Archivo - Imagen de archivo de un policía colombiano en Pasto, Nariño. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han resultado heridas, entre ellas siete policías, como consecuencia de la explosión de un coche bomba en la inmediaciones de una comisaría en Cúcuta, capital de Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela.

La explosión ha tenido lugar durante la pasada noche a pocos metros también de la Central de Abastos de Cúcuta, una de las principales arterias comerciales de la ciudad, según informa la emisora colombiana Blu Radio.

A esta detonación, le siguieron una quincena de explosiones más, así como una ráfaga de disparos contra los efectivos que se encontraban en la parte de atrás de estas instalaciones.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, ha manifestado su "contundente" rechazo a este último ataque contra las fuerzas de seguridad de la región y ha adelantado que trabajarán con las autoridades "para dar con los autores materiales e intelectuales de este cobarde hecho".

Hasta el momento no se ha informado sobre los autores del atentado. La zona es escenario de un complejo hábitat criminal, con disputas entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC y narcoparamilitares como el Clan del Golfo.

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, condenó el atentado terrorista en Cúcuta y ha asegurado que el terrorismo "no intimidará al país ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad".

"Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia. Los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley", ha añadido.

"A nuestros héroes de la Fuerza Pública: no están solos. Colombia y el tigre los respalda", ha concluido el presidente electo.