De la Espriella ordena detener el proceso de transición con el "gobierno corrupto" de Gustavo Petro

Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha dado indicado este martes a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, que suspenda de "manera inmediata" el proceso de transición con el "gobierno corrupto" de Gustavo Petro.

"Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", ha anunciado De la Espriella en redes sociales.

"Mi deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", ha indicado el presidente electo.

De la Espriella ha anunciado que a lo largo de este martes irá dando más información a través de sus redes sociales "para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión" y las medidas que adoptará de inmediato.

A la espera de más detalles, Restrepo ya ha dejado entrever que tras esta decisión está la insistencia del aún presidente Gustavo Petro en defender la teoría del fraude electoral y ha remarcado que "nadie tiene derecho" a cuestionar la legitimidad de Abelardo de la Espriella.

"Casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país (...) La democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respetan", ha expresado el vicepresidente electo en redes sociales, desde donde ha aclarado que esta decisión "no detiene" el trabajo de transición.

"Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar. Colombia merece la verdad, transparencia total y rendición de cuentas", ha dicho.

PETRO RECONOCE "AL PUEBLO" QUE VOTÓ POR DE LA ESPRIELLA

Por su parte, Petro ha afirmado que el proceso de transición continúa "ante el pueblo" y ha descartado que tenga intención alguna en perpetuarse en el poder, tal y como sus rivales políticos han venido diciendo estos últimos tiempos.

"Me piden cosas que serían inconstitucionales como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata", ha reiterado, aludiendo al mismo tiempo a la teoría de fraude electoral.

"No estamos inventando cuando decimos que el Gobierno de Abelardo fue elegido desde el exterior, con votos no existentes en el porcentaje ajustado automáticamente por algoritmos hechos por empresas privadas israelíes con aval de su gobierno genocida", ha apuntado.

Petro ha incidido en que este proceso "es ante el pueblo" y solo a él obedecerá. "A nadie más", ha remarcado el aún presidente de Colombia, que ha acusado a De la Espriella de enviar al proceso de transición "las calumnias" de "exconvictos y familiares de convictos", que "serán respondidas judicialmente".

Petro ha defendido su honestidad durante todos estos años y ha cuestionado la de quien será su sucesor, a quien acusó de crear empresas en Florida "para ganarse varios dólares con el dinero que le entregaban los extranjeros para su campaña".

"Reconozco al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto", ha dicho Petro, que ha vaticinado que lo que llega a Colombia "es el fascismo", al que "no se trata, sino que se le derrota", y al mundo "el mayor ataque a la democracia".