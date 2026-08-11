Elevan a más de 180 los muertos por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el noroeste de Colombia

Consecuencia del terremoto en Manizales, Colombia. - Santiago Álvarez/colprensa/dpa

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes en el municipio de San José del Palmar, en el noroeste de Colombia, ha dejado por el momento 181 muertos y 2.595 heridos, según el balance ofrecido por el presidente del país, Abelardo De La Espriella.

En una rueda de prensa celebrada en Pereira, el mandatario colombiano ha confirmado además que hay un total de 195 personas dadas por desaparecidas.

El seísmo ha dejado hasta el momento 1.136 viviendas destruidas y otras 8.357 "averiadas", 48 edificios colapsados y 74 vías afectadas. Asimismo, De la Espriella ha indicado que se han registrado daños en 807 escuelas, 377 centros comunitarios, 85 centros de salud, 16 acueductos y un aeropuerto, si bien limitados a "su pista".

El dirigente ha precisado posteriormente las cifras de Pereira, donde se han registrado 79 muertos, 278 heridos, 37 desaparecidos y 243 personas han sido rescatadas, mientras que en el resto del departamento de Risaralda, son 17 los fallecidos y 118 los heridos.

"Aquí está haciendo presencia el Gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanta tragedia y tanto dolor, quiero expresar mi solidaridad a las víctimas y a sus familias. Esto también nos duele profundamente en el Gobierno nacional (...) pero eso no será obstáculo para sacar adelante a esta bella tierra", ha asegurado.

El mandatario ha anunciado asimismo un "alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por tres meses", una medida ordenada al Ministerio de Vivienda.

"Vamos a hacer ese censo y vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia. Tenemos que hacer lo que sea necesario en el marco de la ley (...) para que esas personas afectadas tengan un alivio en cuanto al pago de esos servicios públicos", ha declarado.

Pereira limita con San José del Palmar, en Chocó, donde se produjo el epicentro del terremoto este lunes sobre las 7.34, hora local, a una profundidad de 103 kilómetros.

Por otra parte, de acuerdo al balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Cali registra al menos 95 muertos, Quibdó, nueve, y Manizales, cinco. El 97% de las víctimas mortales de las que se tiene constancia se han registrado en las capitales, ha precisado.

Algunas autoridades locales han decretado el toque de queda después de que se hayan producido los primeros incidentes, entre ellos saqueos, y en un intento también por facilitar las labores de los equipos de rescate y emergencias. Del mismo modo, se reforzado la seguridad en las calles con la presencia del Ejército.

Está previsto que el presidente colombiano dedique estos días a visitar el resto de zonas afectadas, habiendo pasado ya por Quibdó, capital de Chocó, lugar en el que se ha registrado el epicentro del que es ya el peor terremoto que sacude Colombia desde hace diez años.

Desde esta primera parada, el presidente colombiano ha anunciado la entrega de las primeras ayudas económicas a más de 1.400 familias afectadas para reconstruir sus hogares, así como el traslado de los heridos a centros médicos de Medellín.