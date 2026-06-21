De la Espriella gana la segunda vuelta de las presidenciales de Colombia, según el preconteo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ultraderecha a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ganado este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 49,66% de los votos frente a su rival de izquierda, el oficialista Iván Cepeda, que se ha quedado muy cerca tras alcanzar el 48,70% de los sufragios, con el 99,99% de las mesas informadas.

En concreto, De la Espriella y su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, han obtenido 12.959.542 votos, mientras que Cepeda y Aida Quilcue han logrado 12.708.712 apoyos, una vez revisadas 122.017 de las 122.020 mesas habilitadas y de acuerdo con los resultados del conteo preliminar.

De este modo, la opción del movimiento Defensores de la Patria ha derrotado con 250.830 votos de diferencia a Cepeda, quien ha contado con el respaldo del presidente saliente, Gustavo Petro.

Ya en la primera vuelta electoral, celebrada el pasado 31 de mayo, De la Espriella se consagró como el candidato más votado, logrando un 43,74% de votos frente al 40,9% de Cepeda.

DE LA ESPRIELLA: "HOY COMIENZA UNA NUEVA ETAPA"

Por su parte, antes de finalizar el preconteo, De la Espriella ha afirmado que "hoy comienza una nueva etapa" para el país sudamericano, "gracias a (los) casi trece millones de colombianos" que han confiado en el movimiento Defensores de la Patria.

"La patria milagro será una realidad gracias a casi trece millones de colombianos que confiaron en (su candidato a la vicepresidencia) José Manuel Restrepo y en 'El Tigre' (término con el cual se ha presentado a sí mismo a lo largo de toda la campaña)", ha celebrado en un vídeo publicado en redes sociales.

Así, el ultraderechista ha querido agradecerle a sus votantes el "respaldo" mostrado en las urnas, insistiendo en que "no se van a arrepentir". "La patria milagro será una realidad y nosotros junto a ustedes y con la ayuda de Dios vamos a reconstruir la patria para llevarla a ese lugar de grandeza que se merece".

Cepeda, en cambio, ha reconocido el "primer resultado" del preconteo, pero se ha referido a él como "aún no oficial ni vinculante" a la espera del resultado final del escrutinio y ha avanzado la impugnación de más de 30.000 mesas electorales.

REACCIONES DENTRO DEL PAÍS

En calidad de expresidente, una de las primeras voces que se han pronunciado sobre el resultado del preconteo ha sido Álvaro Uribe, cuya formación anunció su respaldo a De la Espriella en el balotaje. En su caso, tras llamar a no "permitir más trampas del Petro-Chavismo", ha dicho estar seguro de que el ultraderechista "hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos".

"Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo a Iván Cepeda que tuvo el apoyo de la campaña ilegal del Gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda", ha sostenido Uribe.

Por su parte, el que también fuera presidente del país entre 2010 y 2018, Juan Manuel Santos, ha querido desearle a De la Espriella "éxitos en la tarea de gobernar una Colombia para todos", arguyendo a su vez que "ahora es momento de unir al país", "rodear" las instituciones y "trabajar unidos por un país más próspero y en paz".

Mismo camino ha seguido el exmandatario Iván Duque (2018-2022), quien tras trasladarle su deseo de "éxito" en su futura gestión ha puesto en valor el trabajo de la Registraduría en pro de unas elecciones "libres y transparentes".

Por contra, el presidente saliente, Gustavo Petro, ha incidido como Cepeda en la impugnación de mesas, subrayando la necesidad de esperar al escrutinio final, "el que determina quién es el presidente", frente al preconteo difundido al término de esta jornada electoral.