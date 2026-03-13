Armada de Colombia incauta casi una tonelada de cocaína en operación en el Pacífico

Archivo - Colombia incauta cerca de una tonelada de cocaína en una operación de su Armada en el océano Pacífico - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - Archivo

COLOMBIA, 13 Mar (EUROPA PRESS)

La Armada de Colombia logró un importante éxito en sus operaciones contra el narcotráfico al interceptar casi una tonelada de cocaína escondida en una embarcación en el océano Pacífico, informó el gobierno nacional. Este operativo representa un duro golpe contra las redes de crimen organizado en la región.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, reveló la captura de la droga, afirmando que las fuerzas navales descubrieron una "lancha artesanal sospechosa" maniobrando en el sector central del Pacífico, tripulada por tres personas con varios sacos que escondían el estupefaciente.

La intervención rápida de la Marina permitió no solo la retención de la nave y su tripulación sino también la incautación de los 987 kilogramos de cocaína, material que "pretendía alimentar las redes del crimen transnacional", destacó Sánchez. Este operativo frustró el avance del cargamento a través de las rutas utilizadas por los narcotraficantes.

Los tres detenidos, todos ciudadanos colombianos, fueron entregados a las autoridades competentes junto con el narcótico incautado, para que enfrenten la justicia por su involucramiento en esta actividad ilícita.

Sánchez enfatizó el compromiso del país en la lucha contra las economías ilegales que fomentan la violencia en Colombia, asegurando que "Con esta acción, nuestras Fuerzas Militares continúan debilitando las economías ilegales que alimentan la violencia. Seguimos firmes en el Pacífico y en todo el territorio nacional, protegiendo la vida, la seguridad y el futuro de Colombia". Este logro subraya los esfuerzos continuos del gobierno colombiano por desarticular las operaciones de narcotráfico que afectan al país y la región.