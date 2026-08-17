Colombia.- Ascienden a 289 los muertos por el terremoto de Colombia, que deja aún 143 desaparecidos

Calles de Cali tras el terremoto - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha elevado este lunes a 289 los muertos por causa del terremoto que sacudió el pasado 10 de agosto al noroeste del país, del cual restan aún 143 personas desaparecidas.

"La patria está de luto, pero también está de pie, trabajando y rugiendo", ha sostenido el mandatario en una rueda de prensa en la cual ha confesado que "será muy duro lo que viene" tras el seísmo que, ha precisado, ha afectado a 450 municipios en 15 departamentos del país, esto es, una tercera parte del territorio colombiano.

A los 289 fallecidos y 143 desaparecidos, De la Espriella ha sumado 4.187 heridos, más de 120.328 familias afectadas y 26.945 viviendas destruidas. Todo ello precisando que si bien este balance es "preciso y transparente", también es preliminar dado que los equipos territoriales desplegados continúan verificando la información.

Esta cifra difiere del último reporte de víctimas identificadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual ha anunciado, este mismo lunes, haber identificado 300 de los 304 cuerpos recibidos.

Poniendo el foco en los departamentos afectados, el dirigente ha subrayado que el Valle del Cauca y Risaralda son los que concentran las consecuencias humanas "más dolorosas". En el caso del primero han sido contabilizados 163 fallecidos y 2.672 heridos; mientras que en el del segundo 104 personas han perdido la vida, 565 han resultado heridos y 61 permanecen desaparecidos.

"He dado la orden, desde el primer minuto posterior al devastador evento, de que mientras exista una posibilidad de encontrar con vida un solo compatriota, los equipos de búsqueda y rescate sigan en el terreno", ha recalcado para cifrar, seguidamente, en 138 los rescatistas extranjeros desplegados, de los cuales 24 son estadounidenses, 32 ecuatorianos y 82 israelíes.

PRIMERA ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS

Durante su alocución presidencial, el jefe del Ejecutivo latinoamericano ha apuntado que ya existe una primera estimación técnica de la dimensión económica del desastre. La misma, ha aclarado, ha sido realizada por una firma privada que "modeló pérdidas físicas directas" en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, "cercanas a los 30 billones de pesos" (unos 8.262.670 euros), de los cuales 24,5 billones (unos 6.670.300 euros) corresponden a edificaciones y 5,5 billones (unos 1.515.370 euros) a infraestructuras.

"Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones los daños que se han presentado por cuenta de este terremoto", ha agregado.

A ese respecto ha precisado que es en Chocó donde la afectación proporcional ha sido "la más alta", pese a que el valor absoluto sea menor.

"Ese departamento (...) merece una consideración especial y un Plan Marshall para todos, que salde las deudas históricas con uno de los departamentos más olvidados del país. Es hora de reconstruir al Chocó y de hacerlo bien entre todos", ha considerado el presidente colombiano aludiendo en su discurso al plan impulsado en 1947 por Estados Unidos para reconstruir la Europa occidental de posguerra, que quedó bajo la influencia de Washington durante la Guerra Fría.