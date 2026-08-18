Colombia.- Ascienden a 304 los muertos y a más de 420 los desaparecidos por el terremoto en Colombia

Imagen de las consecuencias dejadas por el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, este de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andres Moreno

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia ha aumentado este martes hasta las 304 las víctimas mortales causadas por el terremoto de magnitud 7,4 que hace una semana sacudió el centro y oeste del país.

La UNGRD ha detallado en su último balance que 4.548 personas han resultado heridas, mientras 426 continúan desaparecidas. En cambio, en el plano positivo, ha destacado que otros 356 afectados han logrado ser rescatados.

El temblor tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en Chocó, una de las regiones más depauperadas de Colombia, donde la escasez de infraestructuras y vías terrestres está dificultando la entrega de ayuda humanitaria.

Si bien los daños se han sentido principalmente en el ya citado Chocó, el 'eje cafetero' y Valle del Cauca, donde su capital, Cali, ha sido una de las ciudades más golpeadas, el seísmo se ha dejado sentir en 472 municipios de una quincena de departamentos, afectando a más de 292.000 personas.

SOLIDARIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL COLOMBIANO

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha querido destacar también este martes el respaldo que el sector empresarial de su país ha mostrado en los últimos días, con donaciones que han llegado hasta los 300.000 millones de pesos (más de 82 millones de euros).

"Gracias por su patriotismo, por ponerse la camiseta de Colombia y por estar presentes cuando la patria más los necesita", ha expresado De la Espriella en un mensaje en sus redes sociales, incidiendo en que el país "necesita hoy más que nunca la solidaridad de sus empresarios".

"En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos", ha ensalzado De la Espriella, quien hace unos días pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que suspendiera "temporalmente" los aranceles a las exportaciones "con el fin de aliviar a los empresarios" que han sufrido los estragos del terremoto.