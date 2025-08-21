Aumentan a doce los policías muertos por el derribo de un helicóptero con un dron en el noroeste de Colombia

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas por el derribo este jueves de un helicóptero con policías a bordo que fue alcanzado por un dron en Amalfi, en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, ha aumentado a al menos doce agentes muertos y otros trece heridos, han indicado las autoridades locales.

El grupo de fallecidos lo componen un capitán, un subteniente, un subintendente y nueve patrulleros, según información de la Gobernación de Antioquia tras su identificación, recogida por la emisora W Radio.

Los agentes participaban en una misión de traslado de personal para colaborar en la erradicación de cultivos de hoja de coca cuando fueron alcanzados por el dron, atribuido por el presidente del país, Gustavo Petro, al frente 36 del Estado Mayor Central (EMC).

También el gobernador de la región, Andrés Julián, ha vinculado el ataque a las disidencias de las FARC y, en particular, a un grupo liderado por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá Córdoba', a quien considera que Petro le brinda "tratamiento de 'angelito'" pese a sus actividades criminales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha responsabilizado en cambio del derribo al Clan del Golfo, que "no es otra cosa que un cartel de narcotráfico y terror". "Como tal será enfrentado con toda la contundencia del Estado", ha prometido en su primera reacción.

Por su parte, el director de la Policía, Carlos Fernando Triana Beltrán, ha lamentado la "acción terrorista" contra el helicóptero y ha prometido que las fuerzas de seguridad seguirán combatiendo "a estos criminales que hoy enlutan a todo un país". Tanto las Fuerzas Militares como la Policía han enviado efectivos a la zona.