Boluarte programó un viaje esta semana a Santa Rosa, territorio en disputa que Petro reclama

COLOMBIA, 14 Aug (EUROPA PRESS)
La presidenta peruana Dina Boluarte se dispone a visitar "esta semana" Santa Rosa de Yavarí, en la triple frontera de Perú, Brasil y Colombia, en medio del incremento de tensiones con Colombia tras la polémica generada por elevar Santa Rosa de Loreto a categoría de municipio, situación que ha sido denunciada por Bogotá como un intento de anexión territorial por parte de Perú.
Eduardo Arana, presidente del Gobierno peruano, confirmó en una conferencia de prensa, reportada por la emisora RPP, que la visita responde a un interés por enfrentar "de manera frontal" los desafíos sociales y comunitarios de la región. Dicha visita ocurre tras la reciente recuperación de las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia, afectadas anteriormente por comentarios de Gustavo Petro, presidente colombiano, quien comparó la represión a protestas en Perú con acciones nazis.
Desde Lima, se ha reiterado la soberanía peruana sobre la isla de Chinería, que comprende el área en disputa de Santa Rosa, argumentando basados en el Tratado de 1922. Esta posición se ve reforzada por el viaje de Arana a Santa Rosa la semana pasada, en donde destacó los derechos soberanos de Perú.
Por otro lado, el descontento de Colombia fue vocalizado recientemente por su mandatario, quien acusó a Perú de invadir territorio colombiano. Este reclamo llevó al Ministerio de Exteriores de Colombia a emitir una protesta firme y enérgica, justificando la creación del nuevo distrito de Santa Rosa en junio como un ejercicio de las facultades constitucionales del país.