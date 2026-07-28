La Cámara de Representantes de Colombia da luz verde a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Cali

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con un total de 117 votos a favor y siete en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia ha aprobado este martes que la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella tenga lugar en la ciudad de Cali el próximo 7 de agosto.

"Ha sido discutida y aprobada con 117 votos por el 'Sí' la proposición que busca autorizar la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la ciudad de Santiago de Cali", ha anunciado la referida Cámara en un breve mensaje en redes.

Fue este domingo cuando el nuevo jefe del Ejecutivo colombiano anunció su intención de que su investidura presidencial tuviera lugar en la capital del Valle del Cauca y no en Popayán, dadas las restricciones existentes en el aeropuerto de esa urbe por causa de la actividad volcánica del Puracé.

Con base en dichas argumentaciones, De la Espriella respaldó su idea aseverando que ello le permitiría "garantizar las condiciones necesarias" para que haya un acto de posesión "seguro, organizado y a la altura del significado que representa para Colombia".

Finalizada la votación de la plenaria, la representante por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, ha anunciado que ha radicado una proposición para que la Cámara de Representantes "no pague tiquetes, viáticos ni hospedaje a los representantes que decidan asistir a la posesión presidencial del 7 de agosto".

"No es una obligación institucional que el presidente se posesione en la ciudad de Cali. Es sencillamente un capricho", ha espetado Carrascal en declaraciones ante los medios.

De ese modo, tras aseverar que el Pacto Histórico renunciará a su día de salario al haber decidido no asistir a la posesión, la representante ha instado a quienes quieran ir al acto a que "paguen con su bolsillo" los gastos que ello implica.