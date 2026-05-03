La candidata de la derecha colombiana promete no dialogar y perseguir "como ratas" a los grupos armados

La candidata presidencial colombiana Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Centro Democrático --derecha-- a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia, ha prometido que si gana las elecciones no dialogará con ninguno de los grupos armados activos en el país, muchos de ellos desgajados de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que en cambio los perseguirá "como ratas".

Valencia ha denunciado desde Pereira (Cauca) la violencia que se ceba con este departamento y las consecuencias para la población de la denominada "paz total" del presidente Gustavo Petro.

"Ustedes saben que soy caucana y me duele ver a mi suroccidente sumida en el sufrimiento. Hoy se ve que el departamento afronta el mayor confinamiento", ha afirmado durante un acto político de campaña con vistas a las elecciones del 31 de mayo.

"No nos digan que es una violencia estructurada. Estamos en máximos históricos de producción de cocaína, de homicidios, acciones terroristas, masacres en los últimos 15 años y quiero decir que la paz total es la responsable de lo que vivimos hoy", ha señalado en declaraciones recogidas por la emisora Caracol Radio.

Por ello ha recalcado que no dialogará con los grupos armados organizados, sino que reactivará las órdenes de captura en su contra. "Conmigo no habrá diálogos con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), ni con las FARC, ni el autodenominado ejército gaitanista (paramilitares). Vamos a reactivar las órdenes de captura para perseguirlos como ratas y meterlos en la cárcel", ha subrayado.

Por contra, "el Gobierno Petro pretende modificar la constitución luego de destruir la salud y la seguridad". "Los problemas se solucionan gobernando bien y no escribiendo una nueva carta magna", ha argumentado.

Asimismo ha prometido gestiones para intentar pactar reducciones en el precio de los peajes en todo el país y exonerar a ciertos usuarios. "Sé que el Eje Cafetero tiene los peajes más caros de Colombia. La idea es revisar sus valores y, de común acuerdo, reducir los precios y exonerar de pago a las comunidades de la zona, tanto en esta región, como en el resto del país", ha planteado.