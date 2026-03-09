El candidato presidencial Abelardo de la Espriella apela a las derechas para derrotar a Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia. - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella ha instado este lunes a las fuerzas conservadoras de Colombia a sellar una suerte de pacto de no agresión de cara a las elecciones de mayo, en las que el aspirante progresista Iván Cepeda parte como favorito para suceder al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

"Hay votos suficientes para derrotar a Cepeda si nos sumamos todos", ha dicho De la Espriella al valorar los resultados de las elecciones legislativas de este domingo, así como de las primarias que se celebraron en paralelo para elegir a los otros aspirantes que lucirán en las papeletas de las presidenciales del 31 de mayo.

"Tenemos que hacer un pacto entre los candidatos que defendemos la libertad, la democracia y la institucionalidad para no permitir que nadie de la gente que nos sigue agreda a los otros", ha dicho en una entrevista para Blu Radio.

Un pacto que permita al electorado identificar a todo aquel que "se atreva a maltratar a uno de los candidatos que puede derrotar al heredero de este régimen", ha teorizado en alusión a Cepeda.

En ese sentido, ha incidido en que es "importante" cuidar la relación con otros candidatos de la derecha y ha adelantado que en caso de que la opción del uribismo Paloma Valencia pase a segunda vuelta, él será el primero en respaldarla.

"Si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta y si yo paso a la segunda, estoy seguro que ella se viene conmigo", ha dicho en referencia a Valencia, elegida este domingo en las primarias del uribismo con más de 3,2 millones de votos.

Por otro lado, también ha celebrado como un acontecimiento "épico" que su partido Salvación Nacional haya logrado entrar en el Congreso, donde dispondrá de tres escaños en el Senado y de otros dos en la Cámara de Representantes.