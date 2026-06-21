Colombia.- Los candidatos votan en la segunda vuelta de las presidenciales colombianas

El candidato presidencial colombiano, Iván Cepeda - CAMPAÑA DE IVÁN CEPEDA

Cepeda anuncia el despliegue de una "red de vigilancia" para los comicios

De la Espriella apela al "fervor" de los votantes para "cambiar la política para siempre"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos a la Presidencia de Colombia Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella han votado ya en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebra este domingo con llamamientos a la movilización.

Cepeda, candidato presidencial oficialista y de izquierda, ha destacado que la campaña de su equipo ha sido "ejemplar, transparente y limpia". Además, ha hecho un llamamiento a la paz electoral desde su centro de votación, el Colegio San Lucas de Kennedy, en Bogotá. "Que triunfe la democracia. Vamos por la vida", ha remachado.

"Es motivo de orgullo culminar hoy esta jornada larga, prolongada de carácter electoral. Hemos hecho una campaña limpia, transparente, honesta, en la que hemos presentado a la ciudadanía general nuestras ideas, nuestro programa, nuestros principios y nuestro camino y destino para Colombia en los próximos años", ha declarado.

Además, ha anunciado que su formación, Pacto Histórico, va a desplegar una "red de vigilancia" con testigos electorales. "Se ha desplegado una muy grande participación de testigos electorales, de abogadas y abogados del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida para que podamos ejercer nuestro derecho a verificar los resultados del preconteo y el escrutinio", ha explicado.

APELA AL "FERVOR" PARA "CAMBIAR LA POLÍTICA DE SIEMPRE"

También ha votado ya el rival de Cepeda, De la Espriella, quien ha asegurado que su objetivo es "cambiar la política para siempre", para lo cual ha apelado al "fervor" de la población.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria ha destacado la importancia de la votación. "Hoy es el partido más importante de la historia de Colombia porque hoy nos jugamos nuestra libertad y el futuro de nuestros hijos", ha subrayado.

Asimismo ha cargado contra rival, Cepeda. "José Manuel y yo representamos la libertad, la democracia, la institucionalidad. Cepeda representa la tiranía y tenemos que derrotarlo hoy con el fervor del pueblo colombiano", ha declarado.

También ha votado ya el presidente saliente, Gustavo Petro, quien ha emplazado a sus compatriotas a que "salgan a votar como sea" porque "existen todas las garantías" para ejercer este derecho. Asimismo, ha pedido "superar las dificultades territoriales" que puedan representar un obstáculo para depositar su voto.

Más tarde, en una comparecencia con sus hijas, Petro ha adelantado que no cree que vuelva a ser "candidato de nada", aunque ha advertido de que no renunciará a su vocación política. "Creo que no vuelvo a ser candidato en ninguna elección, esta es la última que protagonizo aquí como jefe de Estado. (...), No seré un viejo cansón, aquí molestando a los colombianos y colombianos que merecen una nueva época, ojalá democrática, libre y justa", ha apuntado.

Mientras, el expresidente Álvaro Uribe ha defendido su voto por De la Espriella y ha advertido de que "de un lado tenemos la posibilidad de un país con libertades emocráticas y bienestar social y de otro lado, la consolidación de la sucursal chavista en Colombia".

El también derechista Iván Duque ha indicado que más allá de la contienda entre izquierda y derecha, es "una batalla electoral sobre los que quieren la continuidad de la impunidad, los que quieren seguir viendo la destrucción de la salud y lo contrario". "Se trata de defender nuestra Constitución frente a los que quieren manosearla, debilitarla", ha señalado en referencia a las iniciativas de reforma constitucional.

Para el expresidente Andrés Pastrana "no importa que el presidente Gustavo Petro no reconozca los comicios, algo que es muy seguro que pase". "Vamos a tener a un Presidente que no va a reconocer el resultado, que no va a reconocer la derrota. El que gane, gana. No nos importa si Petro está de acuerdo o en desacuerdo", ha subrayado.

Este domingo se disputan la Presidencia en segunda vuelta Cepeda y De la Espriella después de que ambos fueran los candidatos más votados en la primera vuelta electoral, celebrada el 31 de mayo. De la Espriella fue el candidato más votado con un 43,74% de votos frente al 40,9% de Cepeda.