Colombia.-Cepeda afea a De la Espriella que acabe con el alto comisionado para la paz: "Es el mayor enemigo de Colombia"

Archivo - Iván Cepeda, senador electo. - Cristian Bayona/colprensa/dpa - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El excandidato presidencial Iván Cepeda ha criticado este lunes la reciente decisión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de acabar con la figura del alto comisionado para la paz y le ha catalogado como "el mayor enemigo" que jamás hayan tenido el país en este tipo de procesos de reconciliación.

"De la Espriella es el mayor enemigo de la paz", titula Cepeda una breve reacción en sus redes sociales a la noticia de su rival, que incluye también la eliminación de varias agencias de la Presidencia, lo que supone reducir hasta 229 cargos y lograr un ahorra de 2,7 millones de euros, según sus propias estimaciones.

Para Cepeda, esta decisión supone "acabar con la institucionalidad de la paz" y ha subrayado que acabar con esta figura jurídica del alto comisionado y los acuerdos de paz de 2016, convierten a Abelardo De la Espriella "en el mayor enemigo" que haya tenido Colombia en su búsqueda de la paz.

"Sus anuncios son la más grave violación que se haya emprendido contra el derecho a la paz del pueblo colombiano consagrado en el artículo 22 de nuestra Carta Política", ha incidido Cepeda.

FIN DE UNA FIGURA JURÍDICA QUE SE REMONTA A 2014

"Se acaba el comisionado para la paz porque no habrá más procesos de falsa paz", anunció De la Espriella, quien adelantó que durante su mandato se pondrá por delante la "seguridad" del pueblo colombiano y el desmantelamiento total del "perverso sistema de impunidad que reina en este momento".

De la Espriella explicó que el comisionado para la paz pasará a ser el comisionado para la seguridad, que junto a los ministros de Justicia y del Interior, serán los encargados de acabar con "toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz".

El cargo de comisionado para la paz se creó de manera formal en 1994, durante la presidencia de Ernesto Samper, si bien ya se venía poniendo en marcha experiencias iniciales desde la década de los 80 para acercarse a las guerrillas. Su papel fue especialmente determinante durante los acuerdos de paz con las FARC en 2016.