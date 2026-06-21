Colombia.- Cepeda elogia su campaña "ejemplar" tras votar en la segunda vuelta de las presidenciales colombianas

El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda (archivo) - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial oficialista y de izquierda a las elecciones de Colombia, Iván Cepeda, ha destacado la campaña "ejemplar" desarrollada hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebra este domingo.

La campaña de su equipo ha sido "ejemplar, transparente y limpia", ha declarado el candidato del Pacto Histórico (izquierda) desde el Colegio San Lucas de Kennedy, en Bogotá, donde fue recibido por simpatizantes. Cepeda ha hecho un llamamiento a la paz electoral. "Que triunfe la democracia. Vamos por la vida", ha remachado.

También ha votado ya el rival de Cepeda, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien ha asegurado que su objetivo es "cambiar la política para siempre", para lo cual ha apelado al "fervor" de la población.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria ha destacado la importancia de la votación. "Hoy es el partido más importante de la historia de Colombia porque hoy nos jugamos nuestra libertad y el futuro de nuestros hijos", ha subrayado.

Asimismo ha cargado contra rival, Iván Cepeda, de la coalición de izquierda Pacto Histórico. "José Manuel y yo representamos la libertad, la democracia, la institucionalidad. Cepeda representa la tiranía y tenemos que derrotarlo hoy con el fervor del pueblo colombiano", ha declarado.

Este domingo se disputan la Presidencia en segunda vuelta Cepeda y De la Espriella después de que ambos fueran los candidatos más votados en la primera vuelta electoral, celebrada el 31 de mayo. De la Espriella fue el candidato más votado con un 43,74% de votos frente al 40,9% de Cepeda.