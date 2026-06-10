Colombia.- Cepeda propone revisar la política de paz de Petro y descarta dialogar con grupos armados que sigan atacando

Iván Cepeda, candidato a la Presidencia de Colombia. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato oficialista a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, ha propuesto este miércoles revisar las políticas de paz y ha cerrado la puerta a dialogar con aquellos grupos armados que continúen atentando contra la población civil.

Cepeda ha reconocido en una entrevista para Caracol Radio que las políticas de paz total del actual Gobierno, en las que él ha participado en su elaboración, han tenido "vacíos, desaciertos y errores", que deben ser evaluados.

Entre los cambios planteados está la elaboración de una nueva ley para someter ante la Justicia a los grupos armados que no tengan estatus político, como es el caso de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de las ya disueltas FARC, que implica fortalecer las instituciones judiciales.

En el caso del ELN, con quien diferentes gobiernos --incluido el actual-- han intentado negociar en las últimas tres décadas, Cepeda cree que todavía es posible una negociación pactada, aunque pasa por que la guerrilla se someta a las condiciones establecidas por las autoridades.

Actualmente, la mesa de negociación con el ELN está suspendida después de que el presidente Gustavo Petro se levantara a principios de 2025 en protesta por la violencia atribuida a esta guerrilla en su disputa con las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que dejo decenas de muertos y miles de desplazados.

En ese sentido, Cepeda ha defendido que no es viable entablar negociaciones con aquellos grupos armados que continúen atentando de manera "cruenta" contra la población civil, sus líderes sociales. "No puede haber diálogo", ha dicho.

"Grupos armados que ataquen a la población civil de manera indiscriminada, cruel, utilizando métodos en los que se hacen atentados, perecen personas, masacres, o que atentan contra liderazgos sociales, son grupos con los cuales realmente veo muy difícil avanzar en diálogos de paz", ha zanjado.

Asimismo, el candidato del Pacto Histórico ha reiterado que el Estado tiene todavía el "compromiso" de aplicar los acuerdos de paz alcanzados en 2016 con las FARC, así como una deuda pendiente con las comunidades más afectadas por el conflicto armado, que se prolonga ya desde hace más de 60 años.

Para Cepeda "es imprescindible" avanzar en la aplicación de unos acuerdos que no solo han significado cambios positivos para el país, sino que deberían formar parte de cualquier iniciativa de paz para los próximos años.

El próximo 21 de junio se celebra la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia, tras una primera vuelta en la que salió vencedor el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella con el 43,7% de los votos por el 40,9% de los respaldos que logró recabar Cepeda.