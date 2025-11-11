Cerca de 25 muertos en la operación militar contra las disidencias de 'Iván Mordisco' en Colombia

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una veintena de personas ha muerto este martes en el marco de la operación militar lanzada en la víspera por el Ejército de Colombia contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', en el departamento del Guaviare, en el sureste del país.

"Once fusiles recuperados y cerca de 25 de personas neutralizadas es el balance hasta el momento de las operaciones contra la columna de 'Iván Mordisco' en el Guaviare", ha anunciado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de la red social X.

El mandatario ha lamentado en el mismo mensaje "las pérdidas de vidas humanas de colombianos", si bien ha advertido de que los fallecidos "debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico".

Horas antes, el Comando Militar y el Ministerio de Defensa han anunciado la muerte de al menos 19 presuntos integrantes del grupo paramilitar durante una rueda de prensa recogida por el diario 'El Espectador' y W Radio, entre otros medios, en la que han señalado que tres menores han sido rescatados.

En el "contundente" operativo, iniciado en las primeras horas del lunes, están participando efectivos del Ejército y de la Policía colombianas, según indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El Ejecutivo colombiano ofrece una recompensa de hasta cinco millones de pesos (más de 1.100 euros) a cambio de información que permita dar con el líder de este grupo armado, acusado de los delitos de terrorismo, homicidio "a persona protegida y líderes sociales", reclutamiento forzado y narcotráfico.