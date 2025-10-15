Muere durante un operativo policial en Colombia el supuesto cabecilla del Tren de Aragua en Chile

Archivo - Un policía de Colombia comparece ante los medios en Bogotá - CHEPA BELTRAN / VWPICS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOT

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El supuesto cabecilla en Chile del grupo criminal Tren de Aragua, Ender Alexis Rojas, ha muerto tras caer de un sexto piso al intentar huir de los agentes durante una operación de las fuerzas de seguridad de Colombia en la localidad de Sabaneta (centro), según ha anunciado la Policía colombiana, que ha indicado que tres sospechosos han sido detenidos en la redada.

El director del Grupo Antisecuestro de la Policía colombiana (Gaula Policía), Edgar Andrés Correa, ha especificado que la operación ha supuesto "un duro golpe" al Tren de Aragua y ha manifestado que sobre el sospechoso pesaba una alerta roja de Interpol por secuestro, al tiempo que ha destacado la cooperación por parte de Chile, Perú, Ecuador, los países que integran Ameripol y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

"El operativo se ejecutó a través de un registro y allanamiento en la zona exclusiva de Sabaneta, donde el cabecilla se lanzó desde un sexto piso al advertir la presencia policial, perdiendo la vida en el lugar", ha subrayado Correa, que ha agregado que los agentes incutaron además una granada, cartuchos y drogas valoradas en unos 50 millones de pesos (unos 10.965 euros).

Asimismo, ha manifestado que uno de los detenidos, identificado como alias 'El Gordo', buscaba "consolidar el control de rentas ilícitas y la distribución de drogas sintéticas en el valle de Aburrá", antes de señalar que todos ellos habían llegado a Colombia en 2024 para "continuar con la expansión" de las operaciones del tren de Aragua.

Correa ha ensalzado además "la efectividad del trabajo conjunto entre Colombia, Chile, Perú, Ecuador y la DEA, bajo el liderazgo de Ameripol, para combatir estructuras criminales transnacionales", y ha destacado que la operación "reafirma el liderazgo de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado y su compromiso con la seguridad, la cooperación internacional y la estabilidad regional".

Según las informaciones recogidas por el diario colombiano 'El Colombiano', Rojas estaba identificado como líder del grupo en Chile, donde habría encabezado facciones de la banda dedicadas a la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas sintéticas en el país y en Perú. Tanto él como los otros tres detenidos tienen nacionalidad venezolana.

El Tren de Aragua está considerado a día de hoy la banda criminal más poderosa de Venezuela, con ramificaciones en otros puntos de América Latina y ecos incluso en Estados Unidos, cuya Administración, encabezada por Donald Trump, lo ha declarado como una organización terrorista, llegando a ejecutar bombardeos contra supuestas lanchas usadas por el grupo para el tráfico de drogas.