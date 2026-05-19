El Clan del Golfo acepta dejar fuera de las zonas de ubicación a sus miembros con órdenes de extradición

Archivo - Acuerdo en Doha entre las delegaciones del Gobierno colombiano y del Clan del Golfo. - PRESIDENCIA DE COLOMBIA - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha notificado este martes que acepta "de buena fe" que las zonas de ubicación temporal acordadas con el Gobierno para trasladar a sus miembros mientras avanzan las negociaciones se limiten a aquellos sin órdenes de extradición, por lo que la medida no beneficiaría a su líder, Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo'.

El EGC ha emitido un comunicado en el que destaca que esta decisión es una "muestra inequívoca de voluntad política y coherencia", en el marco de las conversaciones, que se han venido celebrando en los últimos meses en Doha.

En la capital qatarí se acordaron estas zonas de ubicación en las localidades de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento de Chocó, así como en Tierralta, en Córdoba, para trasladar a los integrantes de la considerada mayor organización armada de Colombia que deseen sumarse a los procesos de desmovilización.

"Las zonas de ubicación temporal son una conquista política del proceso, concebidas como territorios de dignidad para la construcción de la paz, y no como espacios de privilegio personal ni como refugio de intereses individuales", se lee en el comunicado que ha compartido el grupo armado en sus redes sociales.

Así, el Clan del Golfo ha declarado que la decisión viene motivada por la idea de despejar "cualquier sombra de duda" y dejar "al descubierto a quienes han usado el argumento de la extradición como pretexto para sabotear el proceso"; al tiempo que ha reafirmado "ante el pueblo colombiano y el mundo" su compromiso con la paz.

"Hemos dado un paso firme, público y verificable (...) Ahora tiene usted, señor presidente Gustavo Petro el balón en sus manos", ha cerrado el grupo narcoparamilitar en su comunicado.

La nota llega pocos días después de que Petro autorizara el traslado de un número sin identificar de miembros de diferentes grupos armados, incluido el Clan del Golfo, a cinco zonas de ubicación temporal acordadas, remarcando que esta primera fase del plan no contaría con personas con órdenes de extradición.

Anteriormente, el presidente colombiano tuvo que desmentir un listado del Comisionado para la Paz formado por 400 personas, incluyendo algunas con procesos de extradición que se sumarían a esta iniciativa y que no había sido consensuado.