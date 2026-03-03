El Clan del Golfo anuncia que no intervendrá ni condicionará el voto en las elecciones de este domingo

Archivo - Colegio electoral de Bogotá, en las elecciones presidenciales de 2022. - Camilo Erasso/LongVisual via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo narcoparamilitar Clan del Golfo ha anunciado que no intervendrá ni interferirá de forma alguna en las elecciones de este domingo, en línea con lo manifestado ya hace unos días por otras organizaciones armadas, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de los recelos del Gobierno.

"Reconocemos y defendemos que las elecciones libres, transparentes y democráticas constituyen un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y una expresión legítima de la voluntad soberana del pueblo colombiano", comienza el Clan del Golfo un comunicado, en el que anima al resto de grupos armados a sumarse.

El Ejército Gaitanista de Colombia, como así se autodenomina, ha garantizado que ninguna de sus estructuras armadas e integrantes ejercerá acción alguna para condicionar el voto de los electores, que este domingo eligen la conformación del Congreso y algunas de las candidaturas con aspiraciones presidenciales.

El Clan del Golfo ha hecho partícipe de esta iniciativa a la comunidad internacional y a los grupos de Derechos Humanos, a la que invita a acompañar y verificar "el cumplimiento de este compromiso", que es parte del interés del grupo por alcanzar una solución pacífica con el Estado colombiano.

Heredero de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, el Clan del Golfo es el principal grupo criminal del país, con el que el Gobierno negocia su disolución desde finales de septiembre de 2025 en Qatar. En las últimas semanas, el grupo suspendió las conversaciones en respuesta a los acuerdos con Estados Unidos para capturar a su líder, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo'.

En la última semana, el ELN también anunció una tregua armadas unilateral mientras tuviera lugar el proceso electoral. Una maniobra de la que el Gobierno ya ha declarado que desconfía. "Si son capaces de asesinar, les queda muy fácil mentir", dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el lunes.