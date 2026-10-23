Colombia.- Colombia anuncia la incautación de diez toneladas de coltán en una operación contra el ELN en Vichada

Archivo - Militares de Colombia en Cúcuta (archivo) - Hector Adolfo Quintanar Perez / Zuma Press / Europ

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han anunciado este viernes la incautación de diez toneladas de coltán en una operación llevada a cabo en el departamento de Vichada (este), situado en la frontera con Venezuela, contra estructuras vinculadas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Golpe a las economías ilícitas del ELN, en Vichada, con la incautación de diez toneladas de coltán, evaluadas en cerca de 16.000 millones de pesos, que serían enviadas ilegalmente a Europa y Asia", ha afirmado el Ejército colombiano en un mensaje publicado en redes sociales, donde ha agregado que en la operación participaron elementos de la Armada y la Fuerza Aérea y "contribuye a la protección de los recursos naturales de la Orinoquía".

En este sentido, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha hablado de "golpe contundente a las finanzas terroristas del ELN en Vichada". "Les estamos quitando a los narcoterroristas los recursos con los que financian la violencia y siembran el terror en nuestra Patria", ha apuntado, al tiempo que ha ensalzado la "contundente operación" en la zona.

El mandatario ha destacado que el coltán incautado "pertenecería a la estructura José Daniel Pérez Carreño del ELN" y ha agregado que el objetivo era "sacar ilegalmente" el mineral "hacia Europa y Asia". Así, ha afirmado que las tropas colombianas evitaron que "una fortuna" cayera "en manos de los terroristas para comprar armas, explosivos y drones con los que atacan a los soldados y aterrorizan a la población".

"Que les quede claro a los bandidos: las riquezas de Colombia son de los colombianos, no de los terroristas. Con este golpe no solo asfixiamos sus finanzas criminales, también protegemos nuestros recursos naturales, defendemos el medio ambiente y cerramos el paso al saqueo de las riquezas de nuestra nación", ha dicho De la Espriella, quien ha apostado por evitar que estos grupos "sigan convirtiendo los recursos naturales en armas contra los colombianos".