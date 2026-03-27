Colombia.- Colombia anuncia la muerte de seis sospechosos en una operación contra las disidencias de 'Iván Mordisco'

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MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Colombia han anunciado este viernes la muerte de seis sospechosos en una operación lanzada en el departamento del Vaupés (sureste) contra las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.

El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López, ha recalcado en un mensaje en redes sociales que en la operación participan efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, en lo que describe como un "asalto directo" contra posiciones de las disidencias.

"Esta operación deja hasta el momento seis muertos en desarrollo de operaciones militares", ha dicho, antes de resaltar que los efectivos han incautado además "material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos", por lo que considera que el dispositivo "afecta de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país".

López ha recalcado que la operación sigue activa y ha adelantado que habrá nuevas informaciones una vez que la misma haya finalizado y los resultados hayan sido "consolidados", si bien el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, ha adelantado ya que se trata de un "contundente golpe" a "la estructura del cártel de alias 'Mordisco'.

En este sentido, Sánchez ha destacado que la operación ha sido llevada a cabo en el corregimiento de Pacoa contra "una estructura criminal perteneciente al anillo de seguridad" de 'Iván Mordisco', en el marco del 'Plan Ayacucho Plus', destinado a luchar contra grupos armados y bandas criminales. Así, ha confirmado seis "neutralizados" y ha ensalzado que se "debilita" la "capacidad delictiva" del grupo contra la población.

"Esta acción hace parte de la campaña para neutralizar a este cabecilla de uno de los carteles de narcotráfico y terrorismo más peligrosos que delinquen en Colombia", ha reseñado el titular de la cartera, que ha recordado que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos (alrededor de 1,18 millones de euros) por 'Iván Mordisco'.

"La mejor opción es su desmovilización, al igual que la de quienes aún permanecen en estas estructuras ilegales", ha argumentado Sánchez, quien ha expresado además su "reconocimiento y gratitud" a los militares y policías que, "con honor y valentía, protegen a Colombia". "El Estado somos todos, y los buenos somos más", ha apostillado.