Colombia anuncia superación de la crisis con Ecuador tras ataques a criminales en la frontera

Colombia da "por superada" la crisis con Ecuador por los ataques a grupos criminales en la frontera - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

COLOMBIA, 20 Mar (EUROPA PRESS)

Colombia y Ecuador superan crisis diplomática tras incidente fronterizo

El conflicto diplomático desatado esta semana entre Colombia y Ecuador, a raíz de los bombardeos realizados por Ecuador contra grupos criminales cerca de la frontera común, fue declarado superado este viernes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el fin de las tensiones, enfatizando en la necesidad de avanzar hacia un mayor fortalecimiento de la cooperación bilateral. "Se considera pertinente dar por superado el evento y avanzar en el fortalecimiento de la cooperación, mediante nuevos acercamientos entre los mandos militares de ambas naciones y la consolidación de protocolos operacionales en zonas de frontera", anunció Petro mediante un comunicado divulgado en su cuenta de X.

Esta declaración se produjo tras la reunión de una comisión técnica binacional, compuesta por los ministros de Defensa de ambas naciones, que viajaron al lugar de los hechos. La comisión concluyó que, aunque no hay certeza absoluta, es altamente probable que el proyectil lanzado por Ecuador impactara primero en su territorio y, tras rebotar, cayera en Colombia, recorriendo unos 210 metros sin causar daños a personas o propiedades.

Ambos países concuerdan en que la operación efectuada por Ecuador tuvo como fin combatir amenazas criminales, sin la intención de afectar las relaciones con Colombia. "El trabajo de Bogotá y Quito evidencia, madurez, profesionalismo y respeto mutuo en la búsqueda de la verdad de lo sucedido", afirmó Petro.

Por su parte, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa insinuó que los motivos detrás de esta disputa podrían estar relacionados con el contexto electoral en Colombia y las presiones que recibe Petro por parte de la industria colombiana, debido a una guerra arancelaria entre ambos países. "En un mes saldrán con un cuento más", expresó Noboa en una entrevista, sugiriendo que la situación podría repetirse.

A pesar de estos comentarios, los representantes de ambas naciones se reunirán el 23 y 24 de marzo en Lima, Perú, en un evento de la Comunidad Andina, previamente programado para discutir la crisis.

Ecuador ha confirmado los ataques contra grupos criminales, predominantemente colombianos, asegurando que siempre opera dentro de sus fronteras. Sin embargo, ha criticado a Colombia por no impedir que estos grupos transiten libremente entre ambos países. Este incidente pone de relieve la complejidad de la seguridad fronteriza y la importancia de la cooperación bilateral para abordar desafíos comunes.