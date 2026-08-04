Colombia apunta un aumento de homicidios de líderes sociales y un descenso en los de los firmantes de paz

Archivo - Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha rectificado este martes que la reducción de los homicidios de líderes sociales en realidad corresponden a los que se cometieron contra quienes firmaron la paz de 2016.

"Cometí una imprecisión al referirme al homicidio de líderes sociales. Afirmé que había disminuido. Me equivoqué en ese dato y lo corrijo públicamente", ha reconocido el ministro de Defensa en un mensaje en sus redes sociales tras cometer el error durante una entrevista para Caracol Radio.

"Afirmé que había disminuido. No es correcto. Durante este periodo de gobierno, la cifra registra un aumento frente al periodo anterior", ha matizado Sánchez, quien ha precisado que dicha reducción corresponde a los crímenes cometidos contra quienes se acogieron al proceso de paz de 2016.

En este, "los homicidios y desapariciones disminuyeron un 33%, al pasar de 343 a 229 casos", ha destacado, no sin remarcar que "detrás de cada cifra hay una vida, una familia y una comunidad" por lo que "más allá de las estadísticas", es obligación de las autoridades "actuar" para que no se repitan estos crímenes.

Sánchez ha aprovechado para hacer un balance de la operación 'Themis', a través de la cual el Gobierno y las fuerzas de seguridad identifican y persiguen a los responsables de los crímenes que se cometen tanto contra líderes sociales como contra quienes se sumaron al proceso de paz ratificado en La Habana.

"Entre el 14 de marzo de 2024 y el 30 de junio de 2026, Themis ha permitido materializar 300 órdenes de captura, principalmente contra integrantes de estructuras armadas organizadas y grupos delictivos", mientras que 28 objetivos incluidos en las listas de 'los más buscados" han sido ya capturados.

"La seguridad de quienes defienden sus comunidades y de quienes decidieron dejar las armas tiene que traducirse en resultados", ha subrayado el ministro de Defensa, quien ha asegurado que las fuerzas del orden seguirán "persiguiendo a quienes asesinan, amenazan y aterrorizan" a estas personas "hasta el último día".

Este viernes 7 de agosto, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, toma posesión y con ello da comienzo una nueva etapa en lo que a las políticas de paz se refiere, tal y como él mismo ha advertido, a pocos meses de que se cumplan diez años de aquel acuerdo que derivó en la disolución de las FARC.

A pesar de que aquello que se ratificó en la capital cubana no se ha aplicado como se esperaba, la reconocida animadversión de De la Espriella hacia este acuerdo ha preocupado a quienes lo firmaron ante la posibilidad de más trabas, recortes, cambios e incluso la eliminación de las instituciones encargadas de que se cumplan.