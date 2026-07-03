Colombia.- Colombia apunta que la cifra de 65 menores de edad muertos en bombardeos del Ejército "no es precisa"

Archivo - Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha afirmado que la cifra de 65 menores muertos en bombardeos del Ejército ofrecida esta semana por Medicina Legal "no es precisa" ya que está abarcando también a aquellos que caen en otro tipo de situaciones propias del conflicto.

"Esa cifra que da Medicina Legal no es precisa porque abarca los que caen en los conflictos, en el conflicto, pero específicamente bombardeos ese no es el nombre", ha precisado Sánchez en declaraciones a los medios, tras asistir a una ceremonia de graduación de la Policía Nacional, según recoge Caracol Radio.

De la misma forma, ha reconocido que aún siendo "crudo" de afirmar, estos menores muertos no estaban protegidos por el Derecho Internacional Humanitario puesto que "están participando directamente en las hostilidades".

"Es una realidad", ha apuntado el ministro de Defensa, que señala la responsabilidad es de los grupos armados por alistar a niños y adolescentes a sus filas. Que caiga en los bombardeos, remarca "es una evidencia clara de un crimen cometido por quienes reclutan a nuestros menores".

Posteriormente, Sánchez ha acudido a las redes sociales para rectificar algunos de los datos que ofreció a los medios. Así, ha precisado que la cifra de cerca de 7.000 menores que han sido recuperados de estos grupos "corresponde al periodo comprendido desde 2002 hasta la fecha, y no desde 2022", tal y como dijo.

"Esta precisión no modifica el mensaje de fondo: el reclutamiento ilícito por parte de los grupos criminales y carteles del narcotráfico, como el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo, sigue siendo uno de los crímenes más graves contra nuestra niñez", ha reafirmado el ministro Sánchez.