Colombia confirma la muerte de un cabecilla de Segunda Marquetalia vinculado al atentado contra Uribe

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha confirmado este jueves la muerte de uno de cabecillas de la disidencia Segunda Marquetalia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) José Sierra Sabogal, alias 'Zarco Aldinever', anunciada la pasada semana por el grupo, al que el ministro ha relacionado con el atentado del 7 junio contra el senador Miguel Uribe, que ha muerto esta misma jornada.

Sánchez ha dado fuerza a la hipótesis que apunta a la participación de la Segunda Marquetalia en el magnicidio y ha denunciado en una rueda de prensa que el grupo "no tiene ninguna ideología y actúa únicamente con fines criminales", según ha recogido la emisora Blu Radio.

Esta hipótesis se le atribuye a la Junta de Inteligencia Conjunta, que agrupa a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Departamento Nacional de Inteligencia y agencias internacionales de países como Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Con todo, el responsable de Defensa ha advertido que se siguen valorando otras posibilidades mientras no se logre la detención de los responsables.

En cuanto a la muerte del 'Zarco Aldinever', ocurrida a causa de un ataque con explosivos que la Segunda Marquetalia ha atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), Sánchez, restando cualquier tipo de significado político, ha aseverado que "es la lógica de todo cartel: pugnas internas por el narcotráfico".

El Gobierno de Colombia retiró a mediados del pasado julio a 'Zarco Aldinever' su estatus como negociador de paz, después de que trascendiera a la prensa colombiana que los servicios de Inteligencia habían apuntado a éste como autor intelectual del atentado el 7 de junio contra el senador conservador y precandidato presidencial Miguel Uribe.